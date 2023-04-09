Слив секретных документов. "Вагнеровцы" пытались купить оружие у Турции, - WP

Согласно "слитым" в интернет разведданным, в начале февраля "вагнеровцы" встречались с турецкими представителями и вели переговоры о покупке оружия, чтобы отправить его в Мали и Украину.

Документы не содержат информацию, знали ли власти Турции о договоренностях и были ли переговоры успешными. Однако издание назвало эту информацию "взрывоопасной", ведь может оказаться, что союзник по НАТО, вероятно, помогал России в войне против Украины.

Другие разведывательные данные по ЧВК касались вербовки "вагнеровцами" российских заключенных для отправки в Украину. Кроме того, информация свидетельствует, что российская армия стала зависимой от ЧВК.

"Документы также демонстрируют, что давно было понятно, но никогда публично это не было сказано вслух: разведывательное сообщество США проникло в российскую армию и ее командование настолько глубоко, что может заранее предупредить Украину о нападениях и надежно оценить сильные и слабые стороны российских войск", - отмечает издание.

Напомним, неизвестные в соцсетях опубликовали тайную информацию Пентагона о состоянии украинской армии перед возможным контрнаступлением. В США начали расследовать утечку секретных документов.

При этом в Офисе президента и украинской разведке назвали документы фейковыми, а также заподозрили российскую разведку в причастности к инциденту.

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