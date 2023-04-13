UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Злив документів Пентагону. Адміністратором каналу в Discord був нацгвардієць ВПС США, - NYT

Фото: Злив документів Пентагону. Адміністратором каналу в Discord був нацгвардієць ВПС США (wikimedia)
Автор: Валерія Поліщук

Адміністратором невеликої ігрової онлайн-групи в Discord, у яку спочатку злили секретні документи Пентагону, є 21-річний військовослужбовець розвідувального крила Національної повітряної гвардії штату Массачусетс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

За даними видання, гвардієць Джек Тейшейра курирував приватну інтернет-групу під назвою Thug Shaker Central, де близько 20-30 людей, переважно молоді люди і підлітки, об'єднувалися через спільну любов до зброї, расистських інтернет-мемів і відеоігор.

Два американські чиновники підтвердили виданню, що слідчі хочуть поговорити з Тейшейрою про витік урядових документів у приватну інтернет-групу.

Один із чиновників заявив, що у Тейшейри може бути інформація, що має стосунок до розслідування.

Федеральні слідчі вже кілька днів шукають людину, яка злила надсекретні документи в інтернет, але не назвали ні Тейшейру, ні когось іншого як підозрюваного. ФБР відмовилося від коментарів.

Починаючи кілька місяців тому, один із користувачів завантажив у невеликий чат сотні сторінок розвідданих, читаючи членам групи, які зблизилися під час ізоляції пандемії, лекції про важливість бути в курсі світових подій.

Журналісти The New York Times поговорили з чотирма членами чат-групи Thug Shaker Central. Один із них сказав, що знає людину, яка здійснила витік, щонайменше три роки. При цьому він зустрічався з ним особисто і називав його О.Г.

Друзі описали його як старшого, ніж більшість членів групи, які були в підлітковому віці, і безперечного лідера. Один із друзів сказав, що О.Г. мав доступ до документів розвідки завдяки своїй роботі.

Оновлено.

Видання Reuters повідомило, що у США сьогодні заарештують військовослужбовця, підозрюваного у витоку документів Пентагону.

"Сьогодні в Массачусетсі буде заарештовано військовослужбовця Національної гвардії США, підозрюваного у витоку секретних документів Пентагону", - повідомляє видання.

Нагадаємо, минулого тижня в мережу "злили" секретні документи США , в яких, зокрема, містилася інформація про Україну та її підготовку до контрнаступу.

При цьому міністр оборони України Олексій Резніков наголосив, що інформація в документах - суміш правдивої та хибної інформації.

Президент США Джо Байден у свою чергу заявив, що розслідування витоку документів наближається до завершення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПентагонСполучені Штати АмерикиВійна Росії проти України