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Злитки золота й мільйони доларів. Депутата Рівненської облради викрито на незаконному збагачені

Фото: Злитки золота й мільйони доларів. Депутата Рівненської облради викрито на незаконному збагачені (dbr.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

У депутата Рівненської обласної ради виявили незадекларовані статки на мільйони доларів. Під час обшуків виявили золоті злитки та зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Що сталось 

До лютого 2023 року фігурант обіймав посаду начальника Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства. Після цього він зайняв одну з керівних посад в створеному на його базі Поліському лісовому офісі ДСГП "Ліси України". Під час роботи підозрюваний встиг незаконного збагатитись на мільйони доларів. 

"У межах відкритого кримінального провадження було проведено обшуки у тому числі в його помешканні та робочому місці депутата та членів його сім’ї. Під час слідчих дій виявлено та вилучено тільки готівкою понад 4 млн доларів США у різній валюті", - пише пресслужба. 

 

Фото: Злитки золота й мільйони доларів. Депутата Рівненської облради викрито на незаконному збагачені (dbr.gov.ua)

Також правоохоронці виявили: 

  • три елітні автомобілі AUDI Q8, MERCEDES-BENZ GLE 350E, BMW X5;
  • коштовності й дорогі годинники елітної марки Рatek philippe; 
  • золоті монети; 
  • злитки золота; 
  • 2 пістолети; 
  • автомат Калашникова з 16 магазинами до нього із патронами.

Зокрема депутат володів чотирма земельними ділянками у Рівному. На них він здійснював будівництво котеджів. Ділянки були зареєстровані на номінальних осіб. 

Що загрожує 

Депутату було оголошено про підозру за статтею 368-5 КК України - незаконне збагачення. Йому загрожує позбавлення волі строком до 10 років. 

 

Фото: Злитки золота й мільйони доларів. Депутата Рівненської облради викрито на незаконному збагачені (dbr.gov.ua) 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що суд Києва заарештував майно нардепа Олександра Дубінського. Під арешт потрапили майно матері депутата та колишньої дружини. Всього арештовано 39 об’єктів нерухомості, зокрема, 23 квартири в столиці та інше.

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