Що сталось

До лютого 2023 року фігурант обіймав посаду начальника Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства. Після цього він зайняв одну з керівних посад в створеному на його базі Поліському лісовому офісі ДСГП "Ліси України". Під час роботи підозрюваний встиг незаконного збагатитись на мільйони доларів.

"У межах відкритого кримінального провадження було проведено обшуки у тому числі в його помешканні та робочому місці депутата та членів його сім’ї. Під час слідчих дій виявлено та вилучено тільки готівкою понад 4 млн доларів США у різній валюті", - пише пресслужба.

Фото: Злитки золота й мільйони доларів. Депутата Рівненської облради викрито на незаконному збагачені (dbr.gov.ua)

Також правоохоронці виявили:

три елітні автомобілі AUDI Q8, MERCEDES-BENZ GLE 350E, BMW X5;

коштовності й дорогі годинники елітної марки Рatek philippe;

золоті монети;

злитки золота;

2 пістолети;

автомат Калашникова з 16 магазинами до нього із патронами.

Зокрема депутат володів чотирма земельними ділянками у Рівному. На них він здійснював будівництво котеджів. Ділянки були зареєстровані на номінальних осіб.

Що загрожує

Депутату було оголошено про підозру за статтею 368-5 КК України - незаконне збагачення. Йому загрожує позбавлення волі строком до 10 років.

Фото: Злитки золота й мільйони доларів. Депутата Рівненської облради викрито на незаконному збагачені (dbr.gov.ua)