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Слитки золота и миллионы долларов. Депутат Ровенского облсовета разоблачен на незаконном обогащении

Фото: Слитки золота и миллионы долларов. Депутат Ровенского облсовета разоблачен на незаконном обогащении (dbr.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

У депутата Ровенского областного совета обнаружили незадекларированное состояние на миллионы долларов. В ходе обысков обнаружили золотые слитки и оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Что случилось

До февраля 2023 года фигурант занимал должность начальника Ровенского областного управления лесного и охотничьего хозяйства. После этого он занял одну из руководящих должностей в созданном на его базе Полесском лесном офисе ГСГП "Леса Украины". Во время работы подозреваемый успел незаконного обогатиться на миллионы долларов.

"В рамках открытого уголовного производства были проведены обыски в том числе в его доме и рабочем месте депутата и членов его семьи. Во время следственных действий обнаружено и изъято только наличными более 4 млн долларов США в разной валюте", - пишет пресс-служба.

 

Фото: Слитки золота и миллионы долларов. Депутат Ровенского облсовета разоблачен на незаконном обогащении (dbr.gov.ua)

Также правоохранители обнаружили: 

  • три элитных автомобиля AUDI Q8, MERCEDES-BENZ GLE 350E, BMW X5;
  • драгоценности и дорогие часы элитной марки Рatek philippe; 
  • золотые монеты; 
  • слитки золота; 
  • 2 пистолета; 
  • автомат Калашникова с 16 магазинами к нему с патронами.

В частности депутат владел четырьмя земельными участками в Ровно. На них он осуществлял строительство коттеджей. Участки были зарегистрированы на номинальных лиц. 

Что грозит 

Депутату было объявлено о подозрении по статье 368-5 УК Украины - незаконное обогащение. Ему грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

 

Фото: Слитки золота и миллионы долларов. Депутат Ровенского облсовета разоблачен на незаконном обогащении (dbr.gov.ua)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что суд Киева арестовал имущество нардепа Александра Дубинского. Под арест попали имущество матери депутата и бывшей жены. Всего арестовано 39 объектов недвижимости, в частности, 23 квартиры в столице и прочее.

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