"Злиті" документи США: в Пентагоні заявили про підробку щодо спецназу Британії в Україні

За словами представника Пентагону Кріса Мігера, слайди зі "злитими" документами ймовірно були підроблені. Також він застеріг від того, що не варто сприймати усі твердження "за чисту монету".

"Широко розповсюджений витік нібито секретної інформації США продемонстрував серйозний рівень неточності. Читачі повинні з обережністю ставитися до звинувачень, які мають потенціал для поширення дезінформації, і не приймати їх за чисту монету", - заявив речник.

Зазначається, що в документі йдеться про відправку 50 британських спецназівців до України. Водночас там не вказано, де саме знаходяться ці сили і чим вони займаються.