UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Дональд Трамп Війна в Україні НАБУ і САП

Зліт МіГ-31К. В Україні втретє за добу масштабна повітряна тривога

Фото: Повітряну тривогу оголосили втретє в Україні 4 серпня (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

У всіх регіонах України сьогодні, 4 серпня, оголосили втретє повітряну тривогу. Її причиною стала зліт МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

"Увага! Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К", - написали Повітряні сили.

Військові попередили про швидкісну ціль на Київ. Таке попередження у ПС оприлюднили о 11:50 у своєму Telegram.

О 11:51 також Повітряні Сили заявили про швидкісну ціль на Житомирщину, Сумщину та Хмельниччину.

Жителів регіонів, де лунає повітряна тривога, закликають залишатися спокійними та у разі небезпеки негайно прямувати до укриттів.

Також наголошується, що в Україні заборонено знімати на фото чи відео роботу сил протиповітряної оборони.

Де оголошено тривогу

Ракета "Кинджал"

При зльоті російського винищувача МіГ-31К по всій Україні оголошують повітряну тривогу, оскільки такі літаки можуть бути озброєні гіперзвуковою ракетою Х-47М2 "Кинджал".

Ця ракета здатна розвивати швидкість до 12 000 км/год (приблизно 10 Махів), що робить її практично невразливою для більшості систем протиповітряної оборони, але це не стосується ППО Patriot.

Крім того, "Кинджал" може маневрувати на всьому протязі польоту і вражати цілі на відстані до 2000 кілометрів.

До слова, 28 липня під час масованого удару по Україні російські окупанти використали три ракети "Кинджал". Тоді їхньою ціллю став Старокостянтинів Хмельницької області.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні