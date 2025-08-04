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Взлет МиГ-31К. В Украине третий раз за сутки масштабная воздушная тревога

Фото: Воздушную тревогу объявили в третий раз в Украине 4 августа (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Во всех регионах Украины сегодня, 4 августа, объявили в третий раз воздушную тревогу. Ее причиной стал взлет МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

"Внимание! Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К", - написали Воздушные силы.

Военные предупредили о скоростной цели на Киев. Такое предупреждение в ВС обнародовали в 11:50 в своем Telegram.

В 11:51 также Воздушные Силы заявили о скоростной цели на Житомирскую, Сумскую и Хмельницкую области.

Жителей регионов, где звучит воздушная тревога, призывают оставаться спокойными и в случае опасности немедленно направляться в укрытия.

Также отмечается, что в Украине запрещено снимать на фото или видео работу сил противовоздушной обороны.

Где объявлена тревога

Ракета "Кинжал"

При взлете российского истребителя МиГ-31К по всей Украине объявляют воздушную тревогу, поскольку такие самолеты могут быть вооружены гиперзвуковой ракетой Х-47М2 "Кинжал".

Эта ракета способна развивать скорость до 12 000 км/ч (примерно 10 Махов), что делает ее практически неуязвимой для большинства систем противовоздушной обороны, но это не касается ПВО Patriot.

Кроме того, "Кинжал" может маневрировать на всем протяжении полета и поражать цели на расстоянии до 2000 километров.

К слову, 28 июля во время массированного удара по Украине российские оккупанты использовали три ракеты "Кинжал". Тогда их целью стал Староконстантинов Хмельницкой области.

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