Взлет МиГ-31К. В Украине третий раз за сутки масштабная воздушная тревога

Во всех регионах Украины сегодня, 4 августа, объявили в третий раз воздушную тревогу. Ее причиной стал взлет МиГ-31К.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.
"Внимание! Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К", - написали Воздушные силы.
Военные предупредили о скоростной цели на Киев. Такое предупреждение в ВС обнародовали в 11:50 в своем Telegram.
В 11:51 также Воздушные Силы заявили о скоростной цели на Житомирскую, Сумскую и Хмельницкую области.
Жителей регионов, где звучит воздушная тревога, призывают оставаться спокойными и в случае опасности немедленно направляться в укрытия.
Также отмечается, что в Украине запрещено снимать на фото или видео работу сил противовоздушной обороны.
При взлете российского истребителя МиГ-31К по всей Украине объявляют воздушную тревогу, поскольку такие самолеты могут быть вооружены гиперзвуковой ракетой Х-47М2 "Кинжал".
Эта ракета способна развивать скорость до 12 000 км/ч (примерно 10 Махов), что делает ее практически неуязвимой для большинства систем противовоздушной обороны, но это не касается ПВО Patriot.
Кроме того, "Кинжал" может маневрировать на всем протяжении полета и поражать цели на расстоянии до 2000 километров.
К слову, 28 июля во время массированного удара по Украине российские оккупанты использовали три ракеты "Кинжал". Тогда их целью стал Староконстантинов Хмельницкой области.