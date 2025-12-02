Злата Огнєвіч показала ідеальну сукню для святкування Нового року

Українська співачка Злата Огнєвіч знову привернула увагу, продемонструвавши вечірню сукню, яка стане ідеальним вибором для новорічної вечірки. Образ артистки поєднує класичну елегантність і сучасні тренди.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Instagram.
Сукня, в якій постала артистка, - це втілення класичної елегантності та сучасної сміливості. Насичений, глибокий відтінок темної сливи створює ефект розкішного, але не кричущого блиску, який є абсолютною вимогою для новорічної ночі.
Силует і крій
Сукня має приталений крій, що витончено підкреслює фігуру співачки. Головна акцентна деталь - це високий комір і повністю відкрита спина, що надає образу чуттєвості та драматизму.
Трендовість
Подібні фасони з відкритою спиною і закритим декольте спереду були відзначені на світових подіумах і червоних доріжках, що підтверджує актуальність вибору Огнєвіч в контексті глобальних fashion-тенденцій.
Колір
Темний, глибокий відтінок і блискучі паєтки - це ідеальна альтернатива класичному чорному. Він має багатший і цікавіший вигляд, особливо в умовах вечірнього освітлення, забезпечуючи "дорогий" вигляд вбрання.
Акценти та деталі
Злата Огнєвіч грамотно доповнила свій святковий образ, дотримуючись принципу "менше - значить більше", який особливо важливий, коли одягаєш блискучий одяг.
Аксесуари
Мінімум прикрас. На знімках можна помітити тільки витончені сережки-кільця і масивну каблучку на руці. Це дозволяє сукні залишатися головним акцентом. Відсутність кольє або підвіски абсолютно виправдана через високий комір.
Макіяж
У макіяжі зроблено ставку на свіжий, сяйливий тон шкіри, підкреслений бронзером і хайлайтером на ключових зонах. Губи виділені нюдовою помадою, яка гармонує з кольором сукні, а очі - класичними стрілками й нейтральними тінями.
Співачка обрала класичну укладку з м'якими хвилями на розпущеному довгому волоссі, що падає на плечі. Така зачіска підкреслює глибокий виріз на спині та не перевантажує образ.
Новорічна ніч традиційно вимагає особливого, святкового вбрання. Сукня Злати Огнєвіч відповідає всім критеріям.
Святковість
Паєтки є синонімом свята та блиску, який є невіддільною частиною атмосфери.
Комфорт
Якісний матеріал і продуманий крій забезпечать комфорт під час танців і активного святкування.
Універсальність
Темний колір робить сукню універсальною для різних типів фігури й дає змогу легко комбінувати її з різним взуттям та аксесуарами - від класичних човників до елегантних босоніжок.
Ефектність
Відкрита спина гарантує, що власниця такого вбрання не залишиться непоміченою.
