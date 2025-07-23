Не зламали ні НКВС, ні табори: пішла з життя зв’язкова ОУН Лідія Тиховліз

Доля Лідії Тиховліз: арешт, заслання і родинна трагедія

Лідія народилася 15 грудня 1928 року в національно свідомій родині Марії та Миколи Джулинських. Під час навчання у Львівській консерваторії долучилася до молодіжної мережі ОУН, де близько року виконувала функції зв’язкової.

У лютому 1946 року її заарештували органи НКВС. Протягом пів року Лідію утримували у львівській тюрмі "на Лонцького", а потім засудили до 10 років позбавлення волі й 5 років позбавлення прав. Її етапували до Мордовської РСР на станцію Потьма. Через діяльність доньки була депортована й мати Лідії.

На засланні Лідія познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком - засудженим на 25 років таборів Степаном Тиховлізом.

Термін жінка не досиділа - її звільнили за кілька місяців після смерті Сталіна - 24 серпня 1954 року. Разом із чоловіком Лідія оселилася в Старому Самборі на Львівщині. У подружжя народилося двоє дочок - Олеся та Орися.

У Старому Самборі Лідія 2 роки пропрацювала в суді. Вела документацію, протоколи судових засідань. Згодом перевелася діловодкою в лікарню. Там пропрацювала 30 років.

Лідія Тиховліз (фото: Локальна історія/Facebook)

Приклад для поколінь

"Лідія Тиховліз була шанованою і добре знаною в громаді рідного міста, попри поважний вік ходила до храму, відвідувала культурні та громадські заходи", - йдеться у повідомленні.

Історія зв'язкової УПА була оприлюднена у книжці "Сила опору. Українці в радянських таборах", яка вийшла торік.

Онук Лідії Тиховліз воює за незалежність України у складі 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша.

"Щирі співчуття рідним та знайомим пані Лідії. Світла пам'ять", - додали у "Локальній історії".