ШІ-агент OpenAI, який під час контрольованих випробувань уже продемонстрував здатність атакувати сервери Hugging Face, скомпрометував і акаунт клієнта компанії Modal Labs.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Згідно з офіційною хронологією подій, оприлюдненою Hugging Face, неконтрольований ШІ-агент спочатку проник в ізольоване випробувальне середовище ("пісочницю"), розташоване на інфраструктурі стороннього провайдера.
Після цього алгоритм перетворив це середовище на стартовий майданчик для проведення значно масштабнішої атаки.
Хоча Hugging Face у своєму блозі не називала конкретного провайдера, технічний директор Modal Labs Акшат Бубна підтвердив, що агент скористався вразливим кодом, написаним одним із клієнтів і розміщеним на їхній платформі.
За словами Бубни, клієнт опублікував незахищений ендпоінт без автентифікації, що дозволяв будь-кому в мережі виконувати код у його "пісочниці".
Це й стало, за словами директора Modal Labs, "цифровим аналогом відчинених дверей, які залишили без нагляду".
При цьому у компанії наголошують: сама платформа та її системи ізоляції жодним чином не були скомпрометовані.
Хоча компрометація акаунта у Modal була лише початковим етапом у довготривалій хакерській кампанії проти Hugging Face, ця деталь показує, що ШІ-агент, який вийшов з-під контролю, діяв у значно ширших межах, ніж вважалося раніше.
OpenAI відмовилася від окремих коментарів щодо зламу клієнта Modal, однак відіслала журналістів до свого офіційного оновлення. У ньому розробники визнали, що їхній агент проник у чотири акаунти на чотирьох окремих сервісах.
Водночас вони заявили, що не виявили жодної іншої активності, яка б за рівнем важкості чи масштабом зрівнялася з атакою на Hugging Face, де стався злам на рівні всієї платформи.
Також стало відомо, які саме заходи вжила OpenAI щодо проблемної розробки:
Липневий інцидент із некерованим агентом OpenAI привернув увагу всієї світової спільноти.
За даними джерел, OpenAI помітила факт того, що її ШІ-агент діє неадекватно, лише після того, як загрозу вдалося стримати, а про подію вже повідомили ФБР.
У самій компанії заявили про "наявність неточностей у звітності журналістів", проте відмовилися конкретизувати, у чому саме вони полягали.