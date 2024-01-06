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В Луцке на мосту столкнулись более 10 автомобилей. ГСЧС показала последствия

Луцк, Суббота 06 января 2024 22:54
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В Луцке на мосту столкнулись более 10 автомобилей. ГСЧС показала последствия Фото: в Луцке более 10 автомобилей попали в ДТП (t.me/volyn_news)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня вечером в Луцке на путепроводе на проспекте Победы произошло три аварии, столкнулись около 12 автомобилей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Волынской области и местные Telegram-каналы.

По данным спасателей, сегодня им поступило сообщение в порядке взаимодействия специальных служб о резонансном ДТП на улице Ровенской.

"На месте ДТП проводится разведка, подан один ствол на предупреждение возгорания автомобилей", - сообщили в ГСЧС.

Фото: в Луцке произошло ДТП (facebook.com/dsnsVol)

По данным спасателей, за это время 3 пострадавших передали работникам медицинской службы.

Заметим, что в связи с ухудшением погоды во второй половине дня 6 января из-за дождя и минусовой температуры там образовался гололед.

Погода в Украине

Напомним, что РБК-Украина предупреждала украинцев о сильных морозах. В некоторых регионах температура опустится до -25 градусов.

В частности, непогода будет сопровождаться значительным снегом, метелью, а также гололедицей.

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