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В низці областей попереджають про негоду, на півночі морози до -20: погода на завтра

Субота 06 січня 2024 17:58
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В низці областей попереджають про негоду, на півночі морози до -20: погода на завтра Фото: погода на завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Завтра, 7 січня, на півночі України місцями температура опуститься до -20. В низці областей попереджають про складні погодні умови.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.

Як пише Укргідрометцентр:

  • у південній частині України вночі без опадів, вдень дощ; температура вночі +2 - +7 тепла, вдень +5 - +10, в Криму до +16 тепла;
  • у північній частині, а також Волинській та Рівненській областях місцями невеликий сніг. Температура протягом доби -7 - -12, в Чернігівській та Сумській областях місцями -15 - -20;
  • на решті території складні погодні умови: дощ та мокрий сніг, ожеледь, налипання мокрого снігу, хуртовина. Вдень у більшості центральних та Донецькій областях значні опади. Температура вночі та вдень від +1 до +4 морозу.

На дорогах, крім півдня, ожеледиця.

Зазначається, що вітер північно-східний, 7-12 м/с, в більшості західних, центральних та східних областей пориви 15-20 м/с.

В низці областей попереджають про негоду, на півночі морози до -20: погода на завтра

Фото: погода на 7 січня (meteo.gov.ua)

Погода в Києві та області

"Хмарно, місцями невеликий сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с", - пише пресслужба.

Температура в області протягом доби від -7 до -12. Тим часом у Києві від -8 до -10 відповідно.

Небезпечні метеорологічні явища

"7 січня у більшості західних, центральних та східних областей ожеледь, налипання мокрого снігу, хуртовина, пориви вітру 15-20 м/с, вдень у центральних та Донецькій областях значний дощ та мокрий сніг; на дорогах України, крім півдня, ожеледиця", - відзначає Укргідрометцентр.

В низці областей попереджають про негоду, на півночі морози до -20: погода на завтра

Фото: небезпечні метеорологічні явища (meteo.gov.ua)

Негода в Україні

Очікується, що в Україну прийде хвиля похолодання внаслідок арктичного повітря з півночі Європи та утворення активного циклону на півдні країни.

Українців попередили про сильні морози. В деяких регіонах температура опустить до -25 градусів. Зокрема негода супроводжуватиметься значним снігом, хуртовиною, а також ожеледицею.

Детальніше про погіршення погоди - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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