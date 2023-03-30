Зіткнення військових гелікоптерів у США: з'явилася інформація про жертви

Обидва вертольоти перебували під управлінням 101-ї повітряно-десантної дивізії та виконували "звичайну навчальну місію" о 10-й годині вечора за місцевим часом, проте не повідомляється, скільки людей було на борту.

Обидва вертольоти використовувалися для медичної евакуації, хоча в момент аварії вони були в польоті.

Інцидент перебуває на стадії розслідування, оскільки мало що відомо про причини аварії.

Нагадаємо, у ніч на 30 березня в США два військові вертольоти зіткнулися в небі під час виконання навчальної місії.

Додамо, що на початку березня неподалік Риму зіткнулися два військові літаки, внаслідок авіакатастрофи пілоти загинули.

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