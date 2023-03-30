Столкновение военных вертолетов в США: появилась информация о жертвах

Оба вертолета находились под управлением 101-й воздушно-десантной дивизии и выполняли "обычную учебную миссию" в 10 часов вечера по местному времени, однако не сообщается, сколько человек было на борту.

Оба вертолета использовались для медицинской эвакуации, хотя в момент аварии они были в полете.

Инцидент находится в стадии расследования, поскольку мало что известно о причинах аварии.

Напомним, в ночь на 30 марта в США два военных вертолета столкнулись в небе во время выполнения учебной миссии.

Добавим, что в начале марта неподалеку от Рима столкнулись два военных самолета, в результате авиакатастрофы пилоты погибли.

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