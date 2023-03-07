Неподалік Риму зіткнулися два військові літаки: пілоти загинули

Неподалік Риму сьогодні, 7 березня, сталася авіакатастрофа. Два літаки Військово-повітряних сил Італії зіткнулися у повітрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на італійську газету la Repubblica.

Авіакатастрофа сталася у комуні Гвідонія Монтечелі, неподалік Риму. Два літаки Piaggio зіткнулися у повітрі під час навчань. Обидва повітряні борти розбилися.

Один з літаків упав на сусідній газон в аеропорту, другий врізався в машину, що стояла в місті Кольфіорито. Обидва пілоти загинули.

На місці трагедії працюють рятувальники, медики та поліція.

Прем'єр Італії Джорджія Мелоні висловила співчуття сім'ям загиблих пілотів.

"Відомо про загибель двох пілотів ВПС в авіакатастрофі, що сталася в Гвідонії, неподалік Риму. Від імені уряду висловлюю найглибші співчуття сім'ям, колегам 60-го штурмового загону і всьому корпусу ВПС. Наші молитви ними", - заявила прем'єр.

Фото: в Італії зіткнулися два літаки (repubblica.it)