Зіткнення потягів у Греції. МЗС з’ясовує, чи є серед постраждалих українці

"Українські дипломати вже взаємодіють із грецькою владою задля перевірки наявності українців серед постраждалих людей внаслідок зіткнення потягів в Греції", - написав Ніколенко.

Він додав, що для отримання допомоги слід звертатися на "гарячу лінію" посольства України в Афінах за телефоном: +30 6932 765 606.

Зіткнення потягів у Греції

Нагадаємо, що у вівторок увечері в Греції пасажирський потяг зіштовхнувся з вантажним. Внаслідок чого загинули щонайменше 32 людини, 85 людей отримали поранення. Наразі невідомо, що саме стало причиною аварії, унаслідок якої чотири вагони пасажирського поїзда зійшли з рейок, а два з них загорілися.

Відомо, що пасажирський поїзд прямував з Афін до північного міста Салоніки. Аварія ж сталася неподалік міста Лариса.

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