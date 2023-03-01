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Зіткнення потягів у Греції. МЗС з’ясовує, чи є серед постраждалих українці

Фото: Олег Ніколенко, речник МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Українські дипломати перевіряють, чи є українці серед постраждалих внаслідок зіткнення потягів у Греції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Міністерства закордонних справ Олега Ніколенка в Twitter.

"Українські дипломати вже взаємодіють із грецькою владою задля перевірки наявності українців серед постраждалих людей внаслідок зіткнення потягів в Греції", - написав Ніколенко.

Він додав, що для отримання допомоги слід звертатися на "гарячу лінію" посольства України в Афінах за телефоном: +30 6932 765 606.

Зіткнення потягів у Греції

Нагадаємо, що у вівторок увечері в Греції пасажирський потяг зіштовхнувся з вантажним. Внаслідок чого загинули щонайменше 32 людини, 85 людей отримали поранення. Наразі невідомо, що саме стало причиною аварії, унаслідок якої чотири вагони пасажирського поїзда зійшли з рейок, а два з них загорілися.

Відомо, що пасажирський поїзд прямував з Афін до північного міста Салоніки. Аварія ж сталася неподалік міста Лариса.

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МЗС УкраїниГреціяпотягАвария