Столкновение поездов в Греции. МИД выясняет, есть ли среди пострадавших украинцы

"Украинские дипломаты уже взаимодействуют с греческими властями для проверки наличия украинцев среди пострадавших людей в результате столкновения поездов в Греции", - написал Николенко.

Он добавил, что для получения помощи следует обращаться на "горячую линию" посольства Украины в Афинах по телефону +30 6932 765 606.

Столкновение поездов в Греции

Напомним, что во вторник вечером в Греции пассажирский поезд столкнулся с грузовым. В результате чего погибли по меньшей мере 32 человека, 85 человек получили ранения. Пока неизвестно, что именно стало причиной аварии, в результате которой четыре вагона пассажирского поезда сошли с рельсов, а два из них загорелись.

Известно, что пассажирский поезд следовал из Афин в северный город Салоники. Авария же произошла недалеко от города Лариса.

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