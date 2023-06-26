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Зіткнення автобусів у Пакистані: загинули 10 людей, понад 40 поранені

Фото: внаслідок зіткнення автобусів у Пакистані десятки загиблих та постраждалих (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Щонайменше 10 людей загинули і понад 40 отримали поранення внаслідок зіткнення двох пасажирських автобусів у районі Наваб Шах, південної провінції Сінд у Пакистані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

Зазначається, що вранці 25 червня, два автобуси, які їхали в протилежних напрямках врізалися один в одного. Внаслідок ДТП постраждали десятки людей.

У рятувальній службі Пакистану зазначили, що кілька людей потрапили в пастку, вони були заблоковані та не могли вийти з автобуса. Рятувальники прибули на місце події та доправили постраждалих до місцевих лікарень. Серед жертв є жінки та діти.

Вибухи на складах боєприпасів у Пакистані

На північному заході долини Сват в Пакистані вибухнув склад з боєприпасами управління по боротьбі з тероризмом, загинуло щонайменше 13 людей.

Окрім того, поліція країни повідомила про ще 2 вибухи на складах, 50 людей отримали поранення різного ступеню тяжкості.

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