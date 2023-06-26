Столкновение автобусов в Пакистане: погибли 10 человек, более 40 ранены

Отмечается, что утром 25 июня два автобуса, которые ехали в противоположных направлениях, врезались друг в друга. В результате ДТП пострадали десятки человек.

В спасательной службе Пакистана отметили, что несколько человек попали в ловушку, они были заблокированы и не могли выйти из автобуса. Спасатели прибыли на место происшествия и доставили пострадавших в местные больницы. Среди жертв женщины и дети.

Взрывы на складах боеприпасов в Пакистане

На северо-западе долины Сват в Пакистане взорвался склад с боеприпасами управления по борьбе с терроризмом, погибли по меньшей мере 13 человек.

Кроме того, полиция страны сообщила о еще 2 взрывах на складах, 50 человек получили ранения разной степени тяжести.