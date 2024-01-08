Зірвав штурм росіян. Десантник в одному бою знищив чотири ворожі ББМ

Український десантник в одному бою знищив чотири бойові броньовані машини окупантів. Ворожий штурм на Таврійському напрямі вдалося зірвати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Десантно-штурмові війська .

Так, днями ворог знову зробив спробу прорвати оборону десантників, кинувши на штурм п’ять одиниць бойової броньованої техніки разом з піхотою.

"Штурм було відбито - техніка залишилась горіти у полі, більшість бійців ворожої піхоти було знищено", - йдеться в повідомленні.

За словами військових, у цьому бою особливо відзначився молодший сержант на позивний "Сєдой".

"Влучними пострілами з протитанкового ракетного комплексу Javelin він знищив чотири броньовані машини, зірвавши атаку ворога. Тим самим вправний воїн довів особистий рахунок знищеної ворожої техніки до 22 одиниць", - додають десантники.

Втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 8 січня, склали 440 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 365170 військових. Крім того, ЗСУ знищили 11 дронів, 13 арсистем та 9 танків, 14 ББМ.

Зокрема, за добу на Таврійському напрямку було знищено 416 окупантів. Тільки десантники за перші дні нового року на цій ділянці знищили чи пошкодили 29 одиниць бойової броньованої техніки окупантів; втрати його живої сили склали більше 200 бійців.