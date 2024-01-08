Сорвал штурм россиян. Десантник в одном бою уничтожил четыре вражеских ББМ

Украинский десантник в одном бою уничтожил четыре боевые бронированные машины оккупантов. Вражеский штурм на Таврическом направлении удалось сорвать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Десантно-штурмовые войска .

Так, на днях враг снова предпринял попытку прорвать оборону десантников, бросив на штурм пять единиц боевой бронированной техники вместе с пехотой.

"Штурм был отбит - техника осталась гореть в поле, большинство бойцов вражеской пехоты было уничтожено", - говорится в сообщении.

По словам военных, в этом бою особенно отличился младший сержант на позывной "Седой".

"Меткими выстрелами из противотанкового ракетного комплекса Javelin он уничтожил четыре бронированных машины, сорвав атаку врага. Тем самым искусный воин довел личный счет уничтоженной вражеской техники до 22 единиц", - добавляют десантники.

Потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине на утро понедельника, 8 января, составили 440 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 365170 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 11 дронов, 13 арсистем и 9 танков, 14 ББМ.

В частности, за сутки на Таврическом направлении было уничтожено 416 окупантов. Только десантники за первые дни нового года на этом участке уничтожили или повредили 29 единиц боевой бронированной техники окупантов; утраты его живой силы составили более 200 бойцов.