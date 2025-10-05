UA

Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Зірвати прапори України і вигнати біженців: скандальний політик рветься до уряду Чехії

Фото: Томіо Окамура, лідер ультраправої чеської партії SPD (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Томіо Окамура, лідер ультраправої партії SPD Чехії, хоче, аби його партія увійшла до уряду разом з ANO. Він також висловив зацікавленість одразу в трьох міністерствах.

Про це повідомляє РБК-Україні з посиланням на Ceske Noviny.

Руху ANO на виборах вдалося набрати понад 34% голосів. За словами Олени Шиллерової, заступника його голови, рух віддає перевагу однопартійному уряду за підтримки інших партій.

"Але важлива програма. Ми не маємо наміру йти на поступки щодо наших програмних пріоритетів", - зауважила вона.

За словами Шиллерової, ведуться переговори і про пряму участь інших партій в чеському уряді.

Окамура повідомив, що його партія завжди профілювалася на темі безпеки, тому її  цікавить Міністерство внутрішніх справ. Крім того, він висловив зацікавленість і у міністерстві оборони через "нестримну мілітаризацію, яку демонструє уряд Фіали".

"Наші виборці дуже засмучені тим, що не будується достатньо доріг і що потяги переповнені, тому міністерство транспорту, безумовно, є дуже практичним і важливим міністерством", - додав він.

У Палаті депутатів ультраправі депутати SPD отримають 15 місць замість нинішніх 20.

У п'ятницю, 3 жовтня і суботу 4 жовтня в Чехії відбулися вибори до нижньої палати парламенту - Палати депутатів.

Після підрахунку понад 97% голосів, перемогу здобула партія ANO під керівництвом експрем'єр-міністра країни Андрея Бабіша.

Нагадаємо, перед проведення виборів Окамура заявляв, що у разі потрапляння до уряду вимагатиме негайного зняття прапорів України з державних будівель.

Лідер SPD також казав, що для потенційного входу у коаліцію вимагатиме пунктом урядової програми перегляд дозволу на проживання українців у Чехії.

Він вважає, що у країні мають залишитись лише ті українці, які "працюють на роботах, до яких мало інтересу з боку чехів".

