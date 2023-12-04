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Зірваний матч "Динамо". УПЛ вирішила долю поєдинку чемпіонату України

Київ, Понеділок 04 грудня 2023 17:36
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Зірваний матч "Динамо". УПЛ вирішила долю поєдинку чемпіонату України Фото: "Лисиці" та "біло-сині" провели на полі лише хвилину ігрового часу (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Закарпатський "Минай" оголосив про перенесення зустрічі 16-го туру вітчизняної Прем'єр-ліги проти київського "Динамо". Матч був зірваний через затяжну повітряну тривогу та неготовність домашньої арени закарпатців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Матч "Минай" – "Динамо" запланували на 3 грудня. Поєдинок розпочався о 13:00, але був перерваний масштабною повітряною тривогою за хвилину після стартового свистка. Утім, на поле команди з укриття не повернулись.

Делегат зустрічі прийняв рішення про перенесення поєдинку. На такий крок уповноважений УАФ пішов не тільки через затяжну повітряну тривогу. На домашній арені "Миная" немає штучного освітлення, а дограти за денного світла команди не встигли б.

Утім, аутсайдер не отримав технічну поразку. Натомість дирекція УПЛ визнала матч таким, що не був дограний. Поєдинок перенесли на пізніший термін, а нову дату проведення та час початку поєдинку функціонери визначать додатково.

Окрім того, "Минай" пропустить і 17-й тур Прем'єр-ліги. Черкаський ЛНЗ оголосив про перенесення матчу на пізніший термін. Найімовірніше, стадіон "насінників" не був готовим до гри в зимовий період. Отже, для обох команд завчасно настала пауза.

Зірваний матч &quot;Динамо&quot;. УПЛ вирішила долю поєдинку чемпіонату України

Фото: Отриманий "Минаєм" лист УПЛ (fcminaj.com)

До слова, раніше "Дніпро-1" несподівано поступився "Ворсклі" в 16-му турі УПЛ.

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