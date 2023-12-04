Сорванный матч "Динамо". УПЛ решила судьбу поединка чемпионата Украины

Закарпатский "Минай" объявил о переносе встречи 16-го тура отечественной Премьер-лиги против киевского "Динамо". Матч был сорван из-за затяжной воздушной тревоги и неготовности домашней арены закарпатцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

Матч "Минай" – "Динамо" запланировали на 3 декабря. Поединок начался в 13:00, но был прерван масштабной воздушной тревогой через минуту после стартового свистка. Впрочем, на поле команды из укрытия не вернулись.

Делегат встречи принял решение о переносе поединка. На такой шаг уполномоченный УАФ пошел не только из-за затяжной воздушной тревоги. На домашней арене "Миная" нет искусственного освещения, а доиграть при дневном свете команды не успели бы.

Впрочем, аутсайдер не потерпел техническое поражение. Дирекция УПЛ признала матч недоигранным. Поединок перенесли на более поздний срок, а новую дату проведения и время начала поединка функционеры определят дополнительно.

Кроме того, "Минай" пропустит и 17-й тур Премьер-лиги. Черкасский ЛНЗ объявил о переносе матча на более поздний срок. Скорее всего, стадион "семенников" не был готов к игре в зимний период. Итак, для обеих команд раньше времени наступила пауза.

Фото: Полученное "Минаем" письмо УПЛ (fcminaj.com)