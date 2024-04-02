Зірвані дахи, повалені дерева та відсутнє світло. Україну накрив шквальний вітер

Де відсутня електроенергія

Як повідомили в Міненерго, Україну накрив шквальний вітер. Через негоду станом на 18:00 було знеструмлено 276 населених пунктів.

Найбільше знеструмлень - у Київській області. Там без світла близько 34,2 тисячі споживачів у 120 населених пунктах.

У Хмельницькій області без напруги залишався 61 населений пункт, загалом - понад 9,4 тисячі абонентів.

На Закарпатті через негоду - без живлення 42 населені пункти. Там сильний вітер залишив без світла майже 10 тисяч споживачів.

У Житомирській області знеструмлено 32 населених пункти, а У Дніпропетровській - 21.

Негода у Київській області

Пізніше Київська обласна військова адміністрація показала наслідки негоди в області. Там було зафіксовано низку випадків руйнування покрівель у будівлях та падіння дерев районах області:

Бучанському;

Білоцерківському;

Вишгородському;

Обухівському;

Бориспільському.

Станом на 20:00 повідомлень про потерпілих внаслідок погіршення погодних умов не надходило. Однак зафіксовано майже 30 звернень щодо пошкоджень.

Фото: негода у Київській області 2 квітня (t.me/kyivoda)

Зокрема йдеться про руйнування дахів низки приватних будинків, соціальних закладів, одного з підприємств, гаражів, а також падіння дерев та парканів на лінії електропередач, автівки, автошляхи тощо.

За інформацією енергетиків негода спричинила аварії в мережах. Відключені 42 лінії 10 кВ. Також у ДТЕК повідомляли, що через негоду енергетики переходять у посилений режим роботи.

Як зазначили в ДТЕК, найбільше від стихії постраждав Білоцерківський район.

Погода в Україні

Найближчими днями в Україні очікується похолодання. Завтра в переважній частині регіонів країни спостерігатимуться дощі.

У Києві у середу місцями дощ, гроза. Сильний західний вітер до поривів 15-18 м/с.

Очікується зниження температури повітря вночі до +7+10 градусів, вдень до +16 градусів.

Як раніше розповідав синоптик Володимир Деркач, на початку квітня до України повернеться тепло, а небо буде ясним.

Загалом погода весною 2024 в Україні буде теплою та вологою. Очікуються періоди потепління, але буде багато дощів. Також можливий мокрий сніг та заморозки.

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