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Зірвало дах: у Дніпрі вітер пошкодив покрівлю супермаркету "АТБ" (фото)

Фото: Вітер зірвав дах супермаркету АТБ у Дніпрі ("Наше місто")
Автор: Тетяна Веремєєва

Сьогодні у Дніпрі сильний вітер, який протягом останніх кількох днів спостерігається по всій території України, наробив лиха. Зокрема, частково лишив без даху один із місцевих супермаркетів "АТБ".

Про це пише РБК-Україна із посиланням на видання "Наше місто".

У компанії повідомили журналістам, що негода пошкодила 4 листи покрівельного профнастилу. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Працівники підрядної організації одразу демонтували пошкоджені металеві листи та додатково закріпили ті, що залишилися на даху. Магазин продовжив роботу у звичному режимі.

Вітер зірвав дах супермаркету АТБ у Дніпрі (фото - "Наше місто")

Також через сильний вітер у місті гілки дерев падали на припарковані автомобілі. На проспекті Поля через негоду впала зупинка громадського транспорту.

Нагадаємо, через штормову погоду без електропостачання у понеділок, 4 листопада, залишилися 74 населених пункти у чотирьох областях України. Негода триватиме до кінця доби. Зокрема, знеструмлені населені пункти у Дніпропетровській, Сумській, Київській, Чернігівській областях.

Негода також наробила лиха у Києві. Через падіння дерев у столиці перекриті кілька вулиць, а також пошкоджені автомобілі. На деяких будівлях зірвало дахи.

Ми розповідали, що погода в Україні поступово змінюватиметься: циклон, який спричинив пориви вітру та опади, вже завтра почне відходити. За словами синоптика Наталії Птухи, у вівторок, 5 листопада, вітер поступово стихатиме, а опади у північно-східних областях припиняться. Натомість на територію України з заходу прийде антициклон, який забезпечить більш спокійну погоду без опадів у більшості регіонів. Однак у західних областях вночі та вранці можливі тумани.

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