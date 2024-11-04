Сорвало крышу: в Днепре ветер повредил кровлю супермаркета "АТБ" (фото)

Напомним, из-за штормовой погоды без электроснабжения в понедельник, 4 ноября, остались 74 населенных пункта в четырех областях Украины. Ненастье продлится до конца суток. В частности, обесточены населённые пункты в Днепропетровской, Сумской, Киевской, Черниговской областях.

Непогода также наделала беды в Киеве. Из-за падения деревьев в столице перекрыты несколько улиц, а также повреждены автомобили. На некоторых постройках сорвало крыши.

Мы рассказывали, что погода в Украине будет постепенно меняться: циклон, повлекший порывы ветра и осадки, уже завтра начнет отходить. По словам синоптика Натальи Птухи, во вторник, 5 ноября, ветер будет постепенно стихать, а осадки в северо-восточных областях прекратятся. На территорию Украины с запада придет антициклон, который обеспечит более спокойную погоду без осадков в большинстве регионов. Однако в западных областях ночью и утром возможны туманы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.