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Зірвали ворожі плани. Снайпери відпрацювали по окупантам на Бахмутському напрямку

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П'ятниця 10 лютого 2023 18:41
Зірвали ворожі плани. Снайпери відпрацювали по окупантам на Бахмутському напрямку Фото: cнайпери відпрацювали по окупантам на Бахмутському напрямку (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

На Бахмутському напрямку українські снайпери зірвали ворожі плани. Відпрацювали по окупантах.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"Успішна засідка - зірваний ворожий план. Снайпери 28-ої омбр успішно ліквідовують групи російських окупантів на Бахмутському напрямку. Служба зв'язків з громадськістю 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу", - пише Генеральний штаб ЗСУ.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно наші прикордонники зупинили малі тактичні групи росіян на фронті.

Також під час ворожого штурму під Бахмутом у Донецькій області наші герої знищили 12 окупантів.

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