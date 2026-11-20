475-й отдельный штурмовой полк CODE 9.2 показал видеохронику операции "Медвежий капкан" в Харьковской области, во время которой украинские военные сорвали планы россиян по окружению подразделений Сил обороны.

В нем показали подготовку и ход операции, работу разведки, штурмовых групп, танков Abrams и Т-80, ударных беспилотников, а также эвакуацию раненых с помощью дронов.

29 июня 2026 российские военные проникли на территорию Харьковской области. Свою операцию они назвали "Медвежий угол". По замыслу противника он должен был изолировать украинские подразделения, разделить их и уничтожить.

В ответ украинские военные спланировали операцию "Медвежий капкан". Ее разработал многодоменный операционный центр "Фаланга", а одним из ключевых исполнителей стал 475 отдельный штурмовой полк CODE 9.2.

Командир полка "Флинт" рассказал, что задачей украинских военных было вытеснить россиян, восстановить утраченные позиции и передать освобожденный участок другим подразделениям Сил обороны для дальнейшей обороны.

Командир батальона отметил, что задача была получена 10 сентября, после чего к работе приступили разведчики и операторы беспилотников. Основной этап операции начался 20 сентября.

Как украинские военные уничтожали позиции противника

В видео показали работу двух танков - американского M1 Abrams и Т-80. Они наносили удары по российским позициям вблизи Ольховки.

Один из танкистов рассказал о напряжении перед выходом на боевую задачу, которое исчезало после того, как он оказывался в танке. По его словам, в одном из укрытий находились девять российских военных, уничтожение которых подтвердили.

Танки действовали при поддержке беспилотников. В частности, использовали ударные дроны самолетного типа Fire Point. Во время одного из эпизодов операции применили 18 таких дронов - они атаковали скопления российских военных, позиции операторов беспилотников и другие цели.

К операции также привлекли артиллерию. Один из ударов привел к гибели командира 11-го танкового полка российских войск с позывным "Отец".

На первом этапе украинские военные изолировали российскую группировку от основных сил противника, ограничили возможности его усиления и снабжения. Это позволило влиять на работу штурмовых групп, операторов беспилотников и артиллерии россиян.

Освобождение населенных пунктов и результаты операции

Следующим этапом стало возвращение населенных пунктов, в которых находились русские военные. В видео показали штурмовые действия украинских подразделений, разведку, боевые столкновения и зачистку территорий.

По результатам первого этапа операции, украинские военные вернули под контроль 14 населенных пунктов. Потери российских войск составили 911 человек.

Также противник потерял технику, вооружение, склад боеприпасов и позиции.

StarGate помогает эвакуировать раненых

В видео также показали эвакуацию пятерых раненых военных с помощью тяжелого беспилотника StarGate. К моменту записи видео этот дрон уже использовали для эвакуации бойцов, которых было сложно вывезти традиционными способами.

Применение беспилотника позволяет эвакуировать раненых, не подвергая эвакуационные группы дополнительной опасности.

В настоящее время готовят два экипажа для воздушной эвакуации. Харьковская ОВА помогает с закупкой дронов StarGate, транспорта и прицепов - командование надеется, что использование таких беспилотников станет системным.

Россияне продолжают тактику проникновения малыми группами

"Флинт" отметил, что российские военные активно используют тактику проникновения малыми группами. Они рассредоточиваются на территории, однако не создают сплошную линию фронта.

По его словам, украинские военные нашли эффективное противодействие этой тактике, хотя обе стороны продолжают адаптироваться к изменениям на поле боя.

Командир также отметил работу штурмовиков, танкистов, артиллеристов, операторов дронов, разведчиков, связистов, штабов и медиков, обеспечивших проведение операции.