"Зірвали аплодисменти в Москві": МЗС жорстко відповіло Угорщині на антиукраїнські кроки

Угорщина своєю резолюцією про відмову від підтримки євроінтеграції України, її військового фінансування, а також захопленням інкасаторів "зірвала аплодисменти в Москві".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського Міністерства закордонних справ.
У заяві йдеться, що ці кроки Угорщини "не є здивуванням" для України і "ганебні позиції" угорської влади давно відомі.
"Вважаємо, що голосування щодо відмови від підтримки вступу України до ЄС надсилає сигнал насамперед угорській національній меншині в Україні. Віктор Орбан (прем'єр-міністр Угорщини - ред.) фактично "закриває" двері в ЄС саме перед їхнім обличчям", - наголосили в МЗС.
Міністерство констатувало, що Будапешт відіграє "роль троянського коня в ЄС" блокуванням фінансової та військової підтримки в протидії агресії РФ, а також вступу України в ЄС.
"Такі кроки спрямовані на те, щоб тримати Євросоюз у заручниках. Вони йдуть в унісон з політикою РФ щодо ЄС, спрямованою на послаблення та розкол об'єднаної Європи. Угорський парламент сьогодні точно зірвав аплодисменти - в Москві", - сказано в заяві.
Зазначається, що резолюція Угорщини не впливає на правила Євросоюзу, а є політичним кроком в контексті виборчої кампанії.
"Такими самими політичними кроками є ухвалення урядової постанови та відповідного "закону", які покликані "легалізувати" викрадення коштів державного Ощадбанку України", - йдеться у заяві міністерства.
МЗС також наголосило на "нікчемності" цих рішень, а також нагадало про вимогу України щодо негайного повернення викрадених грошей.
Нагадаємо, Угорщина безпідставно затримала два автомобілі інкасаторської служби українського Ощадбанку, які супроводжували сім інкасаторів.
Вони перевозили 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів золота в рамках регулярного перевезення іноземної валюти та золота між "Райффазен банк" Австрія та Ощадбанк Україна.
При цьому Угорщина порушила одразу три конвенції під час затримання українських інкасаторів. Не дивлячись на їхній статус свідків, чоловіків понад добу тримали у кайданках і перевозили із зав’язаними очима.