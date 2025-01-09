Зірці збірної України дозволили тренуватися з м'ячем після моторошної травми

Маліновський отримав важке пошкодження ще у вересні, пережив хірургічне втручання, багато днів провів на лікарняному ліжку. Але найстрашніше вже позаду.

9 січня футболіст вперше повернувся до роботи з м'ячем. Це важливий етап на шляху до повного відновлення. Футболіст наголошував, що не планує поспішати і хоче бути повністю готовим до повернення на поле.

Травма Маліновського: що відомо

31-річний півзахисник зазнав моторошного ушкодження 21 вересня в матчі 5-го туру Серії А проти "Венеції". Медики виявили в нього вивих гомілкостопного суглобу та перелом малогомілкової кістки.

Уже наступного дня футболіст був прооперований. Тоді ж лікарі назвали орієнтовні терміни його відновлення – від трьох місяців.

У нинішньому сезоні Маліновський встиг провести 6 матчів у всіх турнірах, у яких віддав 1 результативну передачу. У лавах збірної України зіграв на старті Ліги націй 10 хвилин проти Албанії та 12 – проти Чехії.