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Зірці збірної України дозволили тренуватися з м'ячем після моторошної травми

Фото: Руслан Маліновський вдарив по м'ячу вперше з вересня (instagram.com/malinovskyi_18)
Автор: Андрій Костенко

Півзахисник національної команди України та італійського клубу "Дженоа" Руслан Маліновський успішно відновлюється після травми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Instagram футболіста.

Маліновський отримав важке пошкодження ще у вересні, пережив хірургічне втручання, багато днів провів на лікарняному ліжку. Але найстрашніше вже позаду.

9 січня футболіст вперше повернувся до роботи з м'ячем. Це важливий етап на шляху до повного відновлення. Футболіст наголошував, що не планує поспішати і хоче бути повністю готовим до повернення на поле.

Травма Маліновського: що відомо

31-річний півзахисник зазнав моторошного ушкодження 21 вересня в матчі 5-го туру Серії А проти "Венеції". Медики виявили в нього вивих гомілкостопного суглобу та перелом малогомілкової кістки.

Уже наступного дня футболіст був прооперований. Тоді ж лікарі назвали орієнтовні терміни його відновлення – від трьох місяців.

У нинішньому сезоні Маліновський встиг провести 6 матчів у всіх турнірах, у яких віддав 1 результативну передачу. У лавах збірної України зіграв на старті Ліги націй 10 хвилин проти Албанії та 12 – проти Чехії.

Раніше повідомили, що іспанський клуб терміново дозаявляє українського голкіпера на Лігу чемпіонів.

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