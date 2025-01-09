RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Звезде сборной Украины разрешили тренироваться с мячом после жуткой травмы

Фото: Руслан Малиновский ударил по мячу впервые с сентября (instagram.com/malinovskyi_18)
Автор: Андрей Костенко

Полузащитник национальной команды Украины и итальянского клуба "Дженоа" Руслан Малиновский успешно восстанавливается после травмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Instagram футболиста.

Малиновский получил тяжелое повреждение еще в сентябре, пережил хирургическое вмешательство, много дней провел на больничной койке. Но самое страшное уже позади.

9 января футболист впервые вернулся к работе с мячом. Это важный этап на пути к полному восстановлению. Футболист подчеркивал, что не планирует спешить и хочет быть полностью готовым к возвращению на поле.

Травма Малиновского: что известно

31-летний полузащитник получил жуткое повреждение 21 сентября в матче 5-го тура Серии А против "Венеции". Медики обнаружили у него вывих голеностопного сустава и перелом малоберцовой кости.

Уже на следующий день футболист был прооперирован. Тогда же врачи назвали ориентировочные сроки его восстановления - от трех месяцев.

В нынешнем сезоне Малиновский успел провести 6 матчей во всех турнирах, в которых отдал 1 результативную передачу. В рядах сборной Украины сыграл на старте Лиги наций 10 минут против Албании и 12 - против Чехии.

 

Ранее сообщили, что испанский клуб срочно дозаявляет украинского голкипера на Лигу чемпионов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФутболЧемпионат Италии