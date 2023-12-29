Зірочка "Шахтаря" потрапив на радар чемпіона Італії: "Ювентус" давно в перегонах

21-річний українець опинився на олівці скаутів "партенопейців". Чинний чемпіон Серії А вніс вихованця "гірників" у перелік трансферних цілей.

"Наполі" запланував вихід на ринок після продажу Еліфа Ельмаса в РБ "Лейпциг". Продаж балканця в чемпіонат Німеччини принесе клубній казні орієнтовно 23 млн євро. Ці кошти неаполітанці начебто готові інвестувати в підписання Судакова.

Конкурентом "Наполі" в боротьбі за українця залишається "Ювентус". Туринці давно "ведуть" хавбека та нібито збиралися підписати Судакова в зимове трансферне вікно. Щоправда, запланована сума (15-25 млн євро) навряд задовольнити апетити менеджменту "Шахтаря".

Контракт Судакова з "гірниками" чинний до літа 2028 року. Зважаючи на терміни угоди, "Шахтар" вимагатиме за свою зірку чималу суму відступних. У нинішньому сезоні хавбек провів 18 матчів у всіх турнірах (3 голи, 1 асист). У складі збірної України – 12 поєдинків (1 м'яч).