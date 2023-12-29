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Зірочка "Шахтаря" потрапив на радар чемпіона Італії: "Ювентус" давно в перегонах

Фото: Георгій Судаков може продовжити кар'єру в Серії А (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

На півзахисника збірної України та донецького "Шахтаря" Георгія Судакова загострився попит у чемпіонаті Італії. Новим претендентом на хавбека став "Наполі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sportitalia.

21-річний українець опинився на олівці скаутів "партенопейців". Чинний чемпіон Серії А вніс вихованця "гірників" у перелік трансферних цілей.

"Наполі" запланував вихід на ринок після продажу Еліфа Ельмаса в РБ "Лейпциг". Продаж балканця в чемпіонат Німеччини принесе клубній казні орієнтовно 23 млн євро. Ці кошти неаполітанці начебто готові інвестувати в підписання Судакова.

Конкурентом "Наполі" в боротьбі за українця залишається "Ювентус". Туринці давно "ведуть" хавбека та нібито збиралися підписати Судакова в зимове трансферне вікно. Щоправда, запланована сума (15-25 млн євро) навряд задовольнити апетити менеджменту "Шахтаря".

Контракт Судакова з "гірниками" чинний до літа 2028 року. Зважаючи на терміни угоди, "Шахтар" вимагатиме за свою зірку чималу суму відступних. У нинішньому сезоні хавбек провів 18 матчів у всіх турнірах (3 голи, 1 асист). У складі збірної України – 12 поєдинків (1 м'яч).

До слова, раніше підготували підбірку нових спортивних серіалів на свята.

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