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Звездочка "Шахтера" попал на радар чемпиона Италии: "Ювентус" давно в гонке

Фото: Георгий Судаков может продолжить карьеру в Серии А (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

На полузащитника сборной Украины и донецкого "Шахтера" Георгия Судакова накалился спрос в чемпионате Италии. Новым претендентом на хавбека стал "Наполи".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sportitalia.

21-летний украинец оказался на карандаше скаутов "партенопейцев". Действующий чемпион Серии А внес воспитанника "горняков" в перечень трансферных целей.

"Наполи" запланировал выход на рынок после продажи Элифа Эльмаса в РБ "Лейпциг". Продажа балканца в чемпионат Германии принесет клубной казне ориентировочно 23 млн евро. Эти средства неаполитанцы вроде бы готовы инвестировать в подписание Судакова.

Конкурентом "Наполи" в борьбе за украинца остается "Ювентус". Туринцы давно ведут хавбека и якобы собирались подписать Судакова в зимнее трансферное окно. Правда, запланированная сумма (15-25 млн евро) вряд ли удовлетворит аппетиты менеджмента "Шахтера".

Контракт Судакова с "горняками" действует до лета 2028 года. Учитывая сроки соглашения, "Шахтер" потребует за свою звезду немалую сумму отступных. В нынешнем сезоне хавбек провел 18 матчей во всех турнирах (3 гола, 1 ассист). В составе сборной Украины – 12 поединков (1 мяч).

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