"Ювентус" запланував розпродаж заради зірочки збірної України, – ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tuttosport .

21-річний хавбек нібито стане ціллю "Старої синьйори" в зимове трансферне вікно. Італійський гранд готовий віддати за українця орієнтовно 25 млн євро.

"Юве" готовий продавати футболістів, щоб зібрати необхідну суму для купівлі Судакова. Спортивний директор туринців Крістіано Джунтолі визначив "жертв" потенційного трансферу вихованця "Шахтаря". Піти з команди можуть вінгер Сем Айлінг, яким цікавиться "Тоттенхем", а також атакувальний хавбек Кенан Їлдиз.

Водночас функціонер разом із керманичем "Юве" Массіміліано Аллегрі вигадали нову роль для Судакова. Обидва розгледіли в українцеві потенціал стати "новим Берарді". Лідер "Сассуоло", трансфер якого роками намагалися оформити туринці, виступає на позиції правого вінгера.

Контракт Судакова з "Шахтарем" чинний до літа 2028 року. Зважаючи на терміни угоди, "гірники" вимагатимуть за свою зірку чималу суму відступних. У нинішньому сезоні хавбек провів 16 матчів у всіх турнірах (3 голи, 1 асист). У складі збірної України – 12 поєдинків (1 м'яч).