Зірочка "Боруссії" та надія "Байєра": топ-10 наших талантів із Європи, про яких ви не чули

Італійський "Торіно" днями підсилився 16-річним українським талантом Дем'яном Єсіним. Син володаря Кубка України 2008/09 у складі полтавської "Ворскли" потрапив на Апенніни транзитом через "Гутнік" із польського Кракова. На батьківщині височений форвард (188 см) займався в академіях "Маріуполя", донецького "Шахтаря" і "Маріуполя". Тепер же намагатиметься пробитися через команди U-17, U-18 та U-19 "гранатових" у колектив Серії А.

На італійських полях Єсін обов'язково перетнеться зі співвітчизниками. Його одноліток і колега за амплуа центрального нападника Богдан Попов освоюється в "Емполі". Перебравшись до Тоскани наприкінці жовтня, він вже встиг зіграти 9 поєдинків у різних турнірах – від змагань 17-річних до Прімавери (U-19). Встиг і відкрити лік забитих м'ячів. Щоправда, забивав уродженець Чернігівщини поки лише в чемпіонаті U-17 (2 голи та 1 асист у п'яти матчах).

Торік з'явився свій українець і в "Аталанті" з Бергамо. До структури "Богині" потрапив вихованець київського "Динамо" Олександр Драган. 16-річний центральний хавбек – основний у команді U-17 бергамасків. У першості відповідної вікової категорії він встиг зіграти 11 поєдинків, у яких забив 2 м'ячі. "Аталанта" йде на 5-й сходинці в своїй підгрупі чемпіонату 17-річних, тож наразі проходить до плей-офф. Регулярна першість для Драгана та компанії триватиме до квітня.

Фото: Олександр Драган у жовтні дебютував за збірну України U-17 (atalanta.it)

На вищий рівень піднявся Владислав Нагрудний. Щоправда, вінгер у 18 років покинув лави цілого "Мілана" та потрапив до скромного "Кремонезе". Наразі українець виступає за команду U-19 "сіро-червоних". Здається, що справи в нього йдуть непогано. Нагрудний зіграв 13 матчів у старті, в яких оформив 1 гол і 4 результативні передачі. "Кремонезе" U-19 йде в лідерах підгрупи 2-ї ліги чемпіонату серед Прімавер і з 12-очковим гандикап уже зараз готується до підвищення в класі.

А ось Андрій Фірман влітку повернувся в туринський "Ювентус". Цілий рік українець провів у скромнішому СПАЛі, але отримав ще один шанс від "б'янконері". У вересні вінгер підписав перший дорослий контракт із "Юве", але багато ігрового часу не отримав навіть у Прімавері. Фірман зіграв 7 матчів у команді U-19, але лише одного разу вийшов зі старту. Договір із туринцями чинний до літа 2025-го, але вірогідним стане перехід до скромнішого колективу влітку.

Із Італії доречно переїхати до Німеччини. Тріо українців тут потрапило до структур місцевих грандів. Найвідоміший із них – Данило Кревсун із дортмундської "Боруссії". 18-річний атакувальний хавбек, який раніше виховувався в "Шахтарі", став одним із лідерів команди U-19. Українець у 18 робить різницю в чемпіонаті 19-річних, Кубку Німеччини серед юніорів і Юнацькій лізі УЄФА. Загалом у сезоні 2023/24 Кревсун зіграв 18 матчів (6 м'ячів, 2 асисти).

Фото: Данило Кревсун невдовзі може опинитися в першій команді "джмелів" (radio912.de)

Справжньою ж надією леверкузенського "Байєра" став Олександр Петренко. У свої 16 років українець став основним у команді U-19 "фармацевтів"! У чемпіонаті та Кубку Німеччини в цій віковій категорії він провів 17 поєдинків, у яких пропустив 18 м'ячів. "Леверкузен" веде боротьбу з "Боруссією" Кревсуна за перемогу в дивізіоні. На наступний сезон Петренко варто готуватися грати в Юнацькій лізі УЄФА. А там і заміною ветерану Лукашу Градецкі в першій команді можна стати.

Єврокубковий запах у грудні вже відчув 17-річний Олександр Гавриленко. Кремезний центрбек (192 см) у 2022 році опинився в структурі РБ "Лейпциг". Минулий сезон він відіграв за U-17 "червоних биків", а в нинішньому опинився в команді U-19. Поки не пробився до основи, але 4 матчі встиг зіграти, зокрема виходив і в Юнацькій лізі УЄФА. На батьківщині займався в столичному "Локомотиві", а ще провів 3 поєдинки за збірну України U-18.

У скромнішій команді влітку 2022-го опинився ще один киянин – Дмитро Богданов. Форвард приєднався до дрезденського "Динамо". У нинішньому сезоні вже чимало забив. До того ж, відразу в двох командах – U-17 (5 голів) та U-19 (6 м'ячів). Та головне інше. Під час зимової паузи в чемпіонаті Німеччини керманич першої команди Маркус Анфанг узяв Богданова на збори з основою. Чудовий сигнал, враховуючи, що вже в наступному сезоні "Динамо" гратиме в другій Бундеслізі.

Фото: Дмитро Богданов показав неабияку результативність на юнацькому рівні (bild.de)

Став своїм у "Кайзерслаутерні" U-19 Максим Бочан. 17-річний українець у нинішньому сезоні, окрім рідної позиції опорника, встиг спробувати себе ще на кількох. До зимової паузи він встиг зіграти 16 матчів. Солідний показник вихованця однієї з тернопільських ДЮСШ трохи нівелюється рівнем команди. "Червоні дияволята" йдуть серед аутсайдерів дивізіону. Проте, тренерам юнацьких збірних України вже зараз варто заграти проспекта.