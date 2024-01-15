Звездочка "Боруссии" и надежда "Байера": топ-10 наших талантов в Европе, о которых вы не слышали

Итальянский "Торино" на днях усилился 16-летним украинским талантом Демьяном Есиным. Сын обладателя Кубка Украины 2008/09 в составе полтавской "Ворсклы" попал на Апеннины транзитом через "Гутник" из польского Кракова. На родине высокий форвард (188 см) занимался в академиях "Мариуполя", донецкого "Шахтера" и "Мариуполя". Теперь же постарается пробиться через команды U-17, U-18 и U-19 "гранатовых" в коллектив Серии А.

На итальянских полях Есин обязательно сразится с соотечественниками. Его сверстник и коллега по амплуа центрального нападающего Богдан Попов осваивается в "Эмполи". Перебравшись в Тоскану в конце октября, он уже успел сыграть 9 поединков в разных турнирах – от соревнований 17-летних до Примаверы (U-19). Успел и открыть счет забитых мячей. Правда, забивал уроженец Черниговской области пока только в чемпионате U-17 (2 гола и 1 ассист в пяти матчах).

В прошлом году появился свой украинец и в "Аталанте" из Бергамо. В структуру "Богини" попал воспитанник киевского "Динамо" Александр Драган. 16-летний центральный хавбек – основной в команде U-17 бергамасков. В первенстве соответствующей возрастной категории он успел сыграть 11 поединков, в которых забил 2 мяча. "Аталанта" идет на 5-й строчке в своей подгруппе чемпионата 17-летних, поэтому сейчас проходит в плей-офф. Регулярное первенство для Драгана и компании продлится до апреля.

Фото: Александр Драган в октябре дебютировал за сборную Украины U-17 (atalanta.it)

На более высокий уровень поднялся Владислав Нагрудный. Правда, вингер в 18 лет покинул ряды целого "Милана" и попал в скромный "Кремонезе". Пока украинец выступает за команду U-19 "серо-красных". Кажется, что дела у него обстоят неплохо. Нагрудный сыграл 13 матчей в старте, в которых оформил 1 гол и 4 результативных передачи. "Кремонезе" U-19 идет в лидерах подгруппы 2-й лиги чемпионата среди Примавер и с 12-очковым гандикапом уже сейчас готовится к повышению в классе.

А вот Андрей Фирман летом вернулся в туринский "Ювентус". Целый год украинец провел в более скромном СПАЛе, но получил еще один шанс от "бьянконери". В сентябре вингер подписал первый взрослый контракт с "Юве", но много игрового времени не получил даже в Примавере. Фирман сыграл 7 матчей в команде U-19, но только однажды вышел со старта. Договор с туринцами действует до лета 2025-го, но вероятным станет переход в более скромный коллектив летом.

Из Италии уместно переехать в Германию. Трио украинцев здесь попало в структуры местных грандов. Самый известный из них – Даниил Кревсун из дортмундской "Боруссии". 18-летний атакующий хавбек, ранее воспитывавшийся в "Шахтере", стал одним из лидеров команды U-19. Украинец в 18 делает разницу в чемпионате 19-летних, Кубке Германии среди юниоров и Юношеской лиге УЕФА. Всего в сезоне 2023/24 Кревсун сыграл 18 матчей (6 мячей, 2 ассиста).

Фото: Даниил Кревсун вскоре может оказаться в первой команде "шмелей" (radio912.de)

Настоящей же надеждой леверкузенского "Байера" стал Александр Петренко. В свои 16 лет украинец стал основным в команде U-19 "фармацевтов"! В чемпионате и Кубке Германии по этой возрастной категории он провел 17 поединков, в которых пропустил 18 мячей. "Леверкузен" ведет борьбу с "Боруссией" Кревсуна за победу в дивизионе. На следующий сезон Петренко следует готовиться играть в Юношеской лиге УЕФА. А там и заменой ветерана Лукаша Градецки в первой команде можно стать.

Еврокубковый запах в декабре уже ощутил 17-летний Александр Гавриленко. Крепкий центрбек (192 см) в 2022 году оказался в структуре РБ "Лейпциг". Прошлый сезон он отыграл за U-17 "красных быков", а в нынешнем оказался в команде U-19. Пока не пробился в основу, но 4 матча успел сыграть, в том числе выходил и в Юношеской лиге УЕФА. На родине занимался в столичном "Локомотиве", а еще провел 3 поединка за сборную Украины U-18.

В более скромной команде летом 2022-го оказался еще один киевлянин – Дмитрий Богданов. Форвард присоединился к дрезденскому "Динамо". В нынешнем сезоне уже немало забил. К тому же, сразу в двух командах – U-17 (5 голов) и U-19 (6 мячей). Но главное другое. Во время зимней паузы в чемпионате Германии наставник первой команды Маркус Анфанг взял Богданова на сборы с основой. Прекрасный сигнал, учитывая, что уже в следующем сезоне "Динамо" будет играть во второй Бундеслиге.

Фото: Дмитрий Богданов показал незаурядную результативность на юношеском уровне (bild.de)

Стал своим в "Кайзерслаутерне" U-19 Максим Бочан. 17-летний украинец в нынешнем сезоне, кроме родной позиции опорника, успел попробовать себя еще на нескольких. К зимней паузе он успел сыграть 16 матчей. Солидный показатель воспитанника одной из тернопольских ДЮСШ несколько нивелируется уровнем команды. "Красные дьяволята" идут среди аутсайдеров дивизиона. Однако тренерам юношеских сборных Украины уже сейчас стоит заиграть таланта.