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Зірковий тренер збірної України визначився з майбутнім: його покликали на батьківщину

Фото: Рауль Лосано (volleyballworld.com)
Автор: Андрій Костенко

Наставник чоловічої національної команди України з волейболу – аргентинець Рауль Лосано – хоче продовжити роботу на чолі команди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне Спорт.

З'явилася інформація, що фахівця активно кличуть на батьківщину, де пропонують очолити збірну своєї країни. Ситуацію прокоментував президент Федерації волейболу України Михайло Мельник.

"Говорив з Раулем. Він сказав, що одна аргентинська газета про це написала. Ніяких підтверджень тому немає. Він сам цікавився, що це за "качка", – розповів очільник федерації.

Він підтвердив, що Лосано дуже хоче працювати в Україні. Але справа ускладнюється тим, що у фахівця немає контракту з федерацією.

"У нього контракт зі спонсорами збірної, – уточнив Мельник. – Я б хотів, щоб він працював, він теж цього хотів би. А як спонсор себе вестиме – не знаю. Якщо нормально, то буде так".

Рауль Лосано в збірній України

68-річний аргентинський тренер очолив "синьо-жовтих" у 2024 році, замінивши на посаді латвійця Угіса Крастіньша. У своєму першому сезоні виграв з командою Золоту Євролігу.

За підсумками 2024 року збірна України також отримала право вперше зіграти у Лізі націй, де виступають найсильніші команди світу. Цих досягнень аргентинець зумів добитися у ситуації, коли одразу вісім провідних українських волейболістів відмовились грати за збірну.

У 2025 році "синьо-жовті", окрім Ліги націй, зіграють також на чемпіонат світу, який відбудеться 12-28 вересня на Філіппінах. У світовому рейтингу збірна України перебуває на 14-й сходинці.

Раніше баскетбольний "Дніпро" черговим розгромом завершив виступи в Кубку Європи.

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