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Звездный тренер сборной Украины определился с будущим: его позвали на родину

Фото: Рауль Лосано (volleyballworld.com)
Автор: Андрей Костенко

Наставник мужской национальной команды Украины по волейболу – аргентинец Рауль Лосано – хочет продолжить работу во главе команды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне Спорт.

Появилась информация, что специалиста активно зовут на родину, где предлагают возглавить сборную своей страны. Ситуацию прокомментировал президент Федерации волейбола Украины Михаил Мельник.

"Говорил с Раулем. Он сказал, что одна аргентинская газета об этом написала. Никаких подтверждений тому нет. Он сам интересовался, что это за "утка", – рассказал глава федерации.

Он подтвердил, что Лосано очень хочет работать в Украине. Но дело усложняется тем, что у специалиста нет контракта с федерацией.

"У него контракт со спонсорами сборной, – уточнил Мельник. – Я бы хотел, чтобы он работал, он тоже этого хотел бы. А как спонсор будет себя вести – не знаю. Если нормально, то будет так".

Рауль Лосано в сборной Украины

68-летний аргентинский тренер возглавил "сине-желтых" в 2024 году, заменив на должности латвийца Угиса Крастиньша. В первом сезоне выиграл с командой Золотую Евролигу.

По итогам 2024 года сборная Украины также получила право впервые сыграть в Лиге наций, где выступают сильнейшие команды мира. Этих достижений аргентинец сумел добиться в ситуации, когда восемь ведущих украинских волейболистов отказались играть за сборную.

В 2025 году "сине-желтые", кроме Лиги наций, сыграют также на чемпионат мира, который состоится 12-28 сентября на Филиппинах. В мировом рейтинге сборная Украины находится на 14-й строчке.

Ранее баскетбольный "Днепр" очередным разгромом завершил выступления в Кубке Европы.

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