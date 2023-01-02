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Зірковий ПСЖ зазнав першої поразки в сезоні: відео

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Ланс, Понеділок 02 січня 2023 09:28
Зірковий ПСЖ зазнав першої поразки в сезоні: відео Фото: "Криваво-золоті" готові поборотися за чемпіонський титул (keepup.com.au)
Автор: Антон Федорців

Заново закрутилася інтрига у французькій Лізі 1 після поразки "Парі Сен-Жермен" на виїзді від "Ланса", який іде другим у турнірній таблиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Франція, Ліга 1, 17-й тур

"Ланс" – ПСЖ – 3:1

Голи: Франковскі, 5, Опенда, 28, Клод-Моріс, 47 – Екітіке, 8

Суперники обмінялися голами в стартові 10 хвилин. Відкрили рахунок господарі – Доннарумма невдало перервав простріл уздовж воріт, а Франковскі ударом у дотик відправив м'яч у сітку.

Парижани зрівняли завдяки підключенню Мукіеле, який віддав на лінію воротарського майданчика після закидання з глибини. Там Екітіке випередив голкіпера та проштовхнув м'яч у ворота повз оборонця.

Та в середині тайму "Ланс" знову вийшов вперед. Фофана в контратаці "криваво-золотих" розрізною передачею вивів на побачення з воротарем Опенда, який поклав на газон Маркіньйоса та пробив Доннарумму. А після перерви Клод-Моріс отримав м'яч посеред штрафного й пробив низом у дальній кут – 3:1.

Завдяки цій перемозі "Ланс" скоротив відставання від ПСЖ нагорі турнірної таблиці Ліги 1. Парижани мають 44 очки, а "криваво-золоті" набрали 40 пунктів. "Марсель" і "Монако" відстають суттєвіше (по 33 очки).

До слова, напередодні склали нестандартні прогнози у спорті на 2023 рік.

Нагадаємо, раніше підготували дайджест головних спортивних подій 2022 року.

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