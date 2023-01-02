Звездный ПСЖ потерпел первое поражение в сезоне: видео

Заново закрутилась интрига во французской Лиге 1 после поражения "Пари Сен-Жермен" на выезде от "Ланса", идущего вторым в турнирной таблице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Франция, Лига 1, 17-й тур

"Ланс" – ПСЖ – 3:1

Голы: Франковски, 5, Опенда, 28, Клод-Морис, 47 – Экитике, 8

Соперники обменялись голами в стартовые 10 минут. Открыли счет хозяева – Доннарумма неудачно прервал прострел вдоль ворот, а Франковски ударом в касание отправил мяч в сетку.

Парижане сравняли благодаря подключению Мукиэле, который отдал на линию вратарской после заброса из глубины. Там Экитике опередил голкипера и протолкнул мяч в ворота мимо защитника.

Но в середине тайма "Ланс" снова вышел вперед. Фофана в контратаке "кроваво-золотых" разрезной передачей вывел на свидание с вратарем Опенда, который уложил на газон Маркиньоса и пробил Доннарумму. А после перерыва Клод-Морис получил мяч посреди штрафной и пробил низом в дальний угол – 3:1.

Благодаря этой победе "Ланс" сократил отставание от ПСЖ наверху турнирной таблицы Лиги 1. У парижан 44 очка, а "кроваво-золотые" набрали 40 пунктов. "Марсель" и "Монако" отстают существеннее (по 33 очка).