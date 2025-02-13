Зірковий новачок ефектним ударом забив перший гол за "Шахтар" (відео)

13 лютого "Шахтар", що проводить тренувальний збір у турецькій Антальї, зустрівся у контрольному спарингу з недавнім суперником київського "Динамо" в Лізі Європи – РФШ з Латвії. Гра завершилася переконливою перемогою чемпіонів України – 3:1.

Другий гол "гірників" у цьому матчі забив новобранець українського клубу – 18-річний бразилець Еліас. На 20-й хвилині зустрічі він ефектно п'ятою замкнув простріл із правого флангу.

Після цього взяття воріт "Шахтар" повів – 2:0. Перший гол вже на 3-й хвилині забив Мар'ян Швед. У другому таймі Лассіна Траоре зробив рахунок 3:0. Суперники відквитали один гол уже у компенсовані хвилини.

"Шахтар" у Туреччині готується до відновлення турніру української Прем'єр-ліги. У першому матчі після перерви "гірники" 24 лютого зустрінуться зі столичним "Лівим Берегом".

Хто такий Кауан Еліас

18-річний уродженець бразильського міста Уберландія, вихованець клубу "Флуміненсе" з Ріо-де-Жанейро.

За юнацькі та молодіжні команди "Флу" виступав з 2017 року. 25 травня 2023-го дебютував у складі головної команди. Усього на рахунку форварда 47 матчів, 8 голів та 2 асисти на дорослому рівні З "Флуміненсе" він виграв Кубок Лібертадорес у 2023 році.

Від березня 2023 року виступав за збірну Бразилії U-17 (12 матчів, 9 голів), у складі якої став переможцем та найкращим бомбардиром чемпіонату Південної Америки-2023 у цій віковій категорії.

У лютому поточного року підписав контракт з "Шахтарем" на 5 років. За даними Transfermarkt, донеччани виплатили бразильському клубу 17 мільйонів євро. Таким чином ця покупка стала третьою за вартістю в історії не тільки "гірників", а й УПЛ в цілому.

Найдорожчим трансфером в історії УПЛ є перехід Бернарда з "Атлетіко" Мінейро" до "Шахтаря" у 2014 році за 25 мільйонів євро. Друга позиція у трансферу Педріньйо з "Бенфіки" у 2021-му – 18 мільйонів євро.