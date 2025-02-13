Звездный новичок эффектным ударом забил первый гол за "Шахтер" (видео)

13 февраля "Шахтер", проводящий тренировочный сбор в турецкой Анталье, встретился в контрольном спарринге с недавним соперником киевского "Динамо" в Лиге Европы - РФШ из Латвии. Игра завершилась убедительной победой чемпионов Украины - 3:1.

Второй гол "горняков" в этом матче забил новобранец украинского клуба - 18-летний бразилец Элиас. На 20-й минуте встречи он эффектно пяткой замкнул прострел с правого фланга.

После этого взятия ворот "Шахтер" повел - 2:0. Первый гол уже на 3-й минуте забил Марьян Швед. Во втором тайме Лассина Траоре сделал счет 3:0. Соперники отквитали один гол уже в компенсированные минуты.

"Шахтер" в Турции готовится к возобновлению турнира украинской Премьер-лиги. В первом матче после перерыва "горняки" 24 февраля встретятся со столичным "Левым Берегом".

Кто такой Кауан Элиас

18-летний уроженец бразильского города Уберландия, воспитанник клуба "Флуминенсе" из Рио-де-Жанейро.

За юношеские и молодежные команды "Флу" выступал с 2017 года. 25 мая 2023-го дебютировал в составе главной команды. Всего на счету форварда 47 матчей, 8 голов и 2 ассиста на взрослом уровне С "Флуминенсе" он выиграл Кубок Либертадорес в 2023 году.

С марта 2023 года выступал за сборную Бразилии U-17 (12 матчей, 9 голов), в составе которой стал победителем и лучшим бомбардиром чемпионата Южной Америки-2023 в этой возрастной категории.

В феврале текущего года подписал контракт с "Шахтером" на 5 лет. По данным Transfermarkt, донетчане выплатили бразильскому клубу 17 миллионов евро. Таким образом эта покупка стала третьей по стоимости в истории не только "горняков", но и УПЛ в целом.

Самым дорогим трансфером в истории УПЛ является переход Бернарда из "Атлетико" Минейро" в "Шахтер" в 2014 году за 25 миллионов евро. Вторая позиция у трансфера Педриньо из "Бенфики" в 2021-м - 18 миллионов евро.