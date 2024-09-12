Без зіркових сестер і лідера-втікача. Україна впевнено стартувала на Шаховій олімпіаді

Чоловіча команда не залишила шансів суперникам із Тунісу (4:0). За дошками перемоги здобули Андрій Волокітін, Антон Коробов та Володимир Онищук. А Василю Іванчуку заліковий бал дістався автоматично – його суперник просто не з'явився на матч.

Фото: Перший номер жіночої збірної України Юлія Осьмак (instagram.com/osmakjulia)

Жіночій збірній успіх проти Киргизстану дався трохи важче – 3,5:0,5. Виграли свої партії Наталія Букса, Інна Гапоненко та Євгенія Долуханова. А на першій дошці Анна Ушеніна зіграла внічию. Зазначимо, що матч за рішенням тренера пропускала лідер олімпійського складу "синьо-жовтих" Юлія Осьмак.

Чому за Україну не грають лідери команди

Обидві наші команди відправилися до угорської столиці без своїх найкращих представників.

Жіноча збірна грає у складі Юлії Осьмак (19-й номер світового жіночого рейтингу), Анни Ушеніної (41), Наталії Букси (56), Інни Гапоненко (105) та Євгенії Долуханової (118).

Фото: Анна та Марія Музичук (instagram.com/anna_muzychuk.official)

Не поїхали на турнір Анна та Марія Музичук (6-й та 10-й номери світового рейтингу). Їхню відсутність шахова федерація пояснили виїздом сестер за межі України після повномасштабного вторгнення РФ. У них завершилися контракти з національною командою, а бажання укласти нові вони не виявили.

Натомість кольори чоловічої команди захищають Андрій Волокітін (68), Руслан Пономарьов (74), Антон Коробов (76), Василь Іванчук (105) та Володимир Онищук (145).

Лідер українських шахів Павло Ельянов (56-й у світовому рейтингу) через конфлікт з ФШУ не грає під прапором України ще з 2019 року. Він є фігурантом складеним Мінмолодьспорту переліку спортсменів, які не повернулися в Україну після завершення змагань.

Фото: Павло Ельянов, Володимир Тукмаков та Захар Єфименко склали тренерський штаб жіночої збірної Грузії (chessnewslive)

На Шаховій олімпіаді в Будапешті Павло Ельянов разом зі ще двома відомими українськими шахістами – Володимиром Тукмаковим та Захаром Єфименком – сформував тренерський штаб жіночої збірної Грузії.