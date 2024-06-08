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Росію тимчасово виключили з Міжнародної федерації шахів

Лозанна, Субота 08 червня 2024 16:56
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Росію тимчасово виключили з Міжнародної федерації шахів Фото: Міжнародна федерація шахів тимчасово виключила РФ (freepik.com)
Автор: Дмитро Левицький

Міжнародна федерація шахів тимчасово зупинила членство Федерації шахів Росії. Однак це не вплине на можливість російських шахістів брати участь у турнірах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ).

Тимчасове відсторонення РФ пов'язане з тим, що федерація мала контакти з особами, які перебувають під санкціями, організовувала шахові турніри на окупованих територіях України, а також не дотримувалася політичного нейтралітету.

За рішенням комісії ФІДЕ, членство Федерації шахів Росії буде тривати 2 роки, але може бути переглянутим, якщо впродовж наступних двох місяців організація повністю змінить своє керівництво та припинить діяльність на окупованих територіях України.

Відтепер Федерація шахів Росії не має права брати участі в заходах, які організовує ФІДЕ, але це не впливає на гравців, тренерів, арбітрів та клубів, які представляють Федерацію шахів Росії.

Комісія з питань етики ФІДЕ також оголосила догану президенту своєї організації Аркадію Дворковічу.

Нагадаємо, раніше італійська тенісистка впевнено переграла нейтральну спортсменку з РФ на шляху до фіналу Відкритого чемпіонату Франції.

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