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Без звездных сестер и беглого лидера. Украина уверенно стартовала на Шахматной олимпиаде

Фото: Андрей Волокитин одержал победу в первом раунде (flickr.com/photos/fide)
Автор: Андрей Костенко

Шахматная олимпиада стартовала в Будапеште. Мужская и женская сборные Украины даже без признанных лидеров команд начали турнир уверенными победами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований.

Мужская команда не оставила шансов соперникам из Туниса (4:0). За досками победы одержали Андрей Волокитин, Антон Коробов и Владимир Онищук. А Василию Иванчуку зачетный балл достался автоматически – его соперник просто не явился на матч.

 

Фото: Первый номер женской сборной Украины Юлия Осьмак (instagram.com/osmakjulia)

 

Женской сборной успех против Кыргызстана дался немного тяжелее – 3,5:0,5. Выиграли свои партии Наталья Букса, Инна Гапоненко и Евгения Долуханова. А на первой доске Анна Ушенина сыграла вничью. Отметим, что матч по решению тренера пропускала лидер олимпийского состава "сине-желтых" Юлия Осьмак.

Почему за Украину не играют лидеры команды

Обе наши команды отправились в венгерскую столицу без своих лучших представителей.

Женская сборная играет в составе Юлии Осьмак (19-й номер мирового женского рейтинга), Анны Ушениной (41), Наталья Буксы (56), Инны Гапоненко (105) и Евгении Долухановой (118).

 

Фото: Анна и Мария Музычук (instagram.com/anna_muzychuk.official)

 

Не поехали на турнир Анна и Мария Музычук (6-й и 10-й номера мирового рейтинга). Их отсутствие шахматная федерация объяснили выездом сестер за пределы Украины после полномасштабного вторжения РФ. У них завершились контракты с национальной командой, а желания заключить новые они не изъявили.

В свою очередь цвета мужской команды защищают Андрей Волокитин (68), Руслан Пономарев (74), Антон Коробов (76), Василий Иванчук (105) и Владимир Онищук (145).

Лидер украинских шахмат Павел Эльянов (56-й в мировом рейтинге) из-за конфликта с ФШУ не играет под флагом Украины еще с 2019 года. Он является фигурантом составленного Минмолодежьспорта списка спортсменов, которые не вернулись в Украину после завершения соревнований.

 

Фото: Павел Эльянов, Владимир Тукмаков и Захар Ефименко составили тренерский штаб женской сборной Грузии (chessnewslive)

 

На Шахматной олимпиаде в Будапеште Павел Эльянов вместе с двумя известными украинскими шахматистами – Владимиром Тукмаковым и Захаром Ефименко – сформировал тренерский штаб женской сборной Грузии.

К слову, ранее ФИДЕ временно отлучила Федерацию шахмат России из организации.

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