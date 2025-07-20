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Звезды на их стороне: 3 знака Зодиака, которым июль подарит сказочную удачу

Воскресенье 20 июля 2025 12:00
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Звезды на их стороне: 3 знака Зодиака, которым июль подарит сказочную удачу Июль принесет магическую удачу этим знакам Зодиака (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Катерина Собкова

Конец июля 2025 станет временем настоящей удачи для избранных. Астрологи назвали 3 знака Зодиака, которым повезет в любви, финансах или новых возможностях.

Кто именно попал в этот список, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Collective World.

Телец

В июле Тельцам откроются новые горизонты в карьере и финансах. Усилия последних месяцев наконец-то начнут приносить плоды - ожидайте выгодных предложений, неожиданной прибыли или продвижения по службе.

Особенно удачными будут первая и третья декада месяца. Стоит не бояться принимать решение - интуиция будет на высоте.

Что принесет удачу: финансовые проекты, инвестиции, работа над имиджем.

Лев

Для Львов июль - это месяц энергии, харизмы и ярких возможностей. В центре внимания - личная жизнь. Одинокие Львы могут встретить интересного человека, который полностью изменит взгляд на отношения.

Также в этот период будет много поводов для радости: путешествия, встречи, признание. Следует воспользоваться моментом, чтобы реализовать себя творчески или открыть новый этап в жизни.

Что принесет удачу: знакомства, медиаактивность, проекты, связанные с вдохновением.

Стрелец

Июль для Стрельцов - это настоящий взрыв везения во всех сферах. Новые идеи, успешные поездки, приятные сюрпризы - все идет им на руку.

Особенно удачное время для реализации старых планов: появятся ресурсы и поддержка, на которую не рассчитывали. Стрельцам стоит выйти из зоны комфорта - Вселенная поддержит смельчаков.

Что принесет удачу: образование, путешествия, переезды, переговоры.

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