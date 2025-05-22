Зірки "Лілля", "Борнмута" та "Порту": Канада назвала склад, яким зіграє проти України

Хто зіграє проти України

На домашньому турнірі канадці проведуть дві гри – проти України (7 червня) та Кот-д'Івуару (10-го). До поєдинків готуватимуться 23 виконавці.

Склад збірної Канади

Воротарі:

Максім Крепо ("Портленд Тімберс", США)

Дейн Сент-Клер ("Міннесота Юнайтед", США)

Захисники:

Зоран Бассонг ("Спортінг Канзас-Сіті", США)

Дерек Корнеліус ("Марсель", Франція)

Люк де Фужероль ("Фулхем", Англія)

Джеймі Найт-Лебель ("Кру Александра", Англія)

Річі Ларея ("Торонто")

Джоуел Вотерман ("Монреаль")

Сем Адекугбе ("Ванкувер Вайткепс")

Півзахисники:

Тейджон Б'юкенен ("Вільярреал", Іспанія)

Джейкоб Шаффельберг ("Нешвілл", США)

Ніко Сігур ("Хайдук", Хорватія)

Матьє Шуаньє ("Грассхоппер", Швейцарія)

Стівен Еуштакіу ("Порту", Португалія)

​​Ісмаєль Коне ("Ренн", Франція)

Натан Саліба ("Монреаль")

Алі Ахмед ("Ванкувер Вайткепс")

Джейден Нелсон ("Ванкувер Вайткепс")

Нападники:

Джонатан Девід ("Лілль", Франція)

Проміс Девід ("Юніон", Бельгія)

Данієль Джеббісон ("Борнмут", Англія)

Кайл Ларін ("Мальорка", Іспанія)

Тані Олувасеї ("Міннесота Юнайтед", США)

Склад команди не зовсім оптимальний. Відсутня головна зірка збірної – захисник мюнхенської "Баварії" Альфонсо Девіс, який травмований. Також немає в складі оборонця шотландського "Селтіка" Алістера Джонстона та його колеги за амплуа Моїза Бомбіто з французької "Ніцци".

Втім, присутні в обоймі такі відомі, зокрема в Європі, виконавці, як Джонатан Девід ("Лілль"), Кайл Ларін ("Мальорка"), Стівен Еуштакіу ("Порту"), Ісмаєль Коне ("Ренн") та інші.

Американський тренер Джессі Марш має в складі достатньо досвідчених виконавців, з яких за рік (очолив збірну Канади 13 травня минулого року) встиг сколотити доволі міцний колектив. А враховуючи ще й фактор рідних стін, можна сміливо прогнозувати, що підопічним Сергія Реброва легко не буде.

Canadian Shield: особливості турніру

У змаганні візьмуть участь чотири збірні, найбільший рейтинг з яких має команда України.

Склад учасників турніру:

Україна – 25 місце в рейтингу ФІФА

Канада – 30

Кот-д'Івуар – 41

Нова Зеландія – 86

Загалом буде проведено чотири поєдинки Кожна команда зіграє лише з двома суперниками.

Матчі збірної України (за київським часом)

7 червня, 22:30, Канада – Україна

10 червня, 00:00, Нова Зеландія – Україна

Турнірна система передбачає нарахування 3-х очок за перемогу в основний час та 2-х – у серії післяматчевих пенальті. Відповідно, за поразку по пенальті команда отримає 1 бал, а в основний час – 0.

У кожному матчі буде визначено переможця: у разі нічиєї в основний час, одразу пробиватимуться пенальті. Чемпіоном стане команда, яка набере найбільше очок за підсумками всіх матчів.

Збірна України в своїй історії одного разу вже зустрічалась з Канадою. Поєдинок, що відбувся 8 жовтня 2010 року в Києві приніс нічию – 2:2.

А от з Новою Зеландією "синьо-жовті" зіграють уперше. Також це буде дебютне протистояння українців з представником Конфедерації футболу Океанії.