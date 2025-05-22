Зірки "Лілля", "Борнмута" та "Порту": Канада назвала склад, яким зіграє проти України

Головний тренер збірної Канади – американський фахівець Джессі Марш оголосив список футболістів, викликаних для підготовки до матчів червневого турніру Canadian Shield, що відбудеться в Торонто. На ньому "кленові" зіграють, зокрема, зі збірною України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт канадського футболу.
На домашньому турнірі канадці проведуть дві гри – проти України (7 червня) та Кот-д'Івуару (10-го). До поєдинків готуватимуться 23 виконавці.
Склад збірної Канади
Воротарі:
Захисники:
Півзахисники:
Нападники:
Склад команди не зовсім оптимальний. Відсутня головна зірка збірної – захисник мюнхенської "Баварії" Альфонсо Девіс, який травмований. Також немає в складі оборонця шотландського "Селтіка" Алістера Джонстона та його колеги за амплуа Моїза Бомбіто з французької "Ніцци".
Втім, присутні в обоймі такі відомі, зокрема в Європі, виконавці, як Джонатан Девід ("Лілль"), Кайл Ларін ("Мальорка"), Стівен Еуштакіу ("Порту"), Ісмаєль Коне ("Ренн") та інші.
Американський тренер Джессі Марш має в складі достатньо досвідчених виконавців, з яких за рік (очолив збірну Канади 13 травня минулого року) встиг сколотити доволі міцний колектив. А враховуючи ще й фактор рідних стін, можна сміливо прогнозувати, що підопічним Сергія Реброва легко не буде.
У змаганні візьмуть участь чотири збірні, найбільший рейтинг з яких має команда України.
Склад учасників турніру:
Загалом буде проведено чотири поєдинки Кожна команда зіграє лише з двома суперниками.
Матчі збірної України (за київським часом)
Турнірна система передбачає нарахування 3-х очок за перемогу в основний час та 2-х – у серії післяматчевих пенальті. Відповідно, за поразку по пенальті команда отримає 1 бал, а в основний час – 0.
У кожному матчі буде визначено переможця: у разі нічиєї в основний час, одразу пробиватимуться пенальті. Чемпіоном стане команда, яка набере найбільше очок за підсумками всіх матчів.
Збірна України в своїй історії одного разу вже зустрічалась з Канадою. Поєдинок, що відбувся 8 жовтня 2010 року в Києві приніс нічию – 2:2.
А от з Новою Зеландією "синьо-жовті" зіграють уперше. Також це буде дебютне протистояння українців з представником Конфедерації футболу Океанії.
Раніше склад збірної України на турнір у Канаді назвав Сергій Ребров.
А Суркіс назвав пріоритети підсилення "Динамо" перед стартом у Лізі чемпіонів.