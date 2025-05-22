Звезды "Лилля", "Борнмута" и "Порту": Канада назвала состав, которым сыграет против Украины

Главный тренер сборной Канады - американский специалист Джесси Марш огласил список футболистов, вызванных для подготовки к матчам июньского турнира Canadian Shield, который состоится в Торонто. На нем "кленовые" сыграют, в частности, со сборной Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт канадского футбола.
На домашнем турнире канадцы проведут две игры - против Украины (7 июня) и Кот-д'Ивуара (10-го). К поединкам будут готовиться 23 исполнителя.
Состав сборной Канады
Вратари:
Защитники:
Полузащитники:
Нападающие:
Состав команды не совсем оптимальный. Отсутствует главная звезда сборной - защитник мюнхенской "Баварии" Альфонсо Дэвис, который травмирован. Также нет в составе защитника шотландского "Селтика" Алистера Джонстона и его коллеги по амплуа Моиза Бомбито из французской "Ниццы".
Впрочем, присутствуют в обойме такие известные, в частности в Европе, исполнители, как Джонатан Дэвид ("Лилль"), Кайл Ларин ("Мальорка"), Стивен Эуштакиу ("Порту"), Исмайель Коне ("Ренн") и другие.
Американский тренер Джесси Марш имеет в составе достаточно опытных исполнителей, из которых за год (возглавил сборную Канады 13 мая прошлого года) успел сколотить довольно крепкий коллектив. А учитывая еще и фактор родных стен, можно смело прогнозировать, что подопечным Сергея Реброва легко не будет.
В соревновании примут участие четыре сборные, наибольший рейтинг из которых имеет команда Украины.
Состав участников турнира:
Всего будет проведено четыре поединка Каждая команда сыграет только с двумя соперниками.
Матчи сборной Украины (по киевскому времени)
Турнирная система предусматривает начисление 3-х очков за победу в основное время и 2-х - в серии послематчевых пенальти. Соответственно, за поражение по пенальти команда получит 1 балл, а в основное время - 0.
В каждом матче будет определен победитель: в случае ничьей в основное время, сразу будут пробиваться пенальти. Чемпионом станет команда, которая наберет больше всего очков по итогам всех матчей.
Сборная Украины в своей истории однажды уже встречалась с Канадой. Поединок, состоявшийся 8 октября 2010 года в Киеве принес ничью - 2:2.
А вот с Новой Зеландией "сине-желтые" сыграют впервые. Также это будет дебютное противостояние украинцев с представителем Конфедерации футбола Океании.
Ранее состав сборной Украины на турнир в Канаде назвал Сергей Ребров.
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