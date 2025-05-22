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Звезды "Лилля", "Борнмута" и "Порту": Канада назвала состав, которым сыграет против Украины

Фото: Сборная Канады по футболу (canadasoccer.com)
Автор: Андрей Костенко

Главный тренер сборной Канады - американский специалист Джесси Марш огласил список футболистов, вызванных для подготовки к матчам июньского турнира Canadian Shield, который состоится в Торонто. На нем "кленовые" сыграют, в частности, со сборной Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт канадского футбола.

Кто сыграет против Украины

На домашнем турнире канадцы проведут две игры - против Украины (7 июня) и Кот-д'Ивуара (10-го). К поединкам будут готовиться 23 исполнителя.

Состав сборной Канады

Вратари:

  • Максим Крепо ("Портленд Тимберс", США)
  • Дейн Сент-Клер ("Миннесота Юнайтед", США)

Защитники:

  • Зоран Бассонг ("Спортинг Канзас-Сити", США)
  • Дерек Корнелиус ("Марсель", Франция)
  • Люк де Фужероль ("Фулхэм", Англия)
  • Джейми Найт-Лебель ("Кру Александра", Англия)
  • Ричи Ларея ("Торонто")
  • Джоуэл Уотерман ("Монреаль")
  • Сэм Адекугбе ("Ванкувер Уайткэпс")

Полузащитники:

  • Тейджон Бьюкенен ("Вильярреал", Испания)
  • Джейкоб Шаффельберг ("Нэшвилл", США)
  • Нико Сигур ("Хайдук", Хорватия)
  • Матье Шуанье ("Грассхоппер", Швейцария)
  • Стивен Эуштакиу ("Порту", Португалия)
  • Исмайель Коне ("Ренн", Франция)
  • Натан Салиба ("Монреаль")
  • Али Ахмед ("Ванкувер Уайткэпс")
  • Джейден Нелсон ("Ванкувер Уайткэпс")

Нападающие:

  • Джонатан Дэвид ("Лилль", Франция)
  • Промис Дэвид ("Юнион", Бельгия)
  • Даниэль Джеббисон ("Борнмут", Англия)
  • Кайл Ларин ("Мальорка", Испания)
  • Тани Олувасеи ("Миннесота Юнайтед", США)

Состав команды не совсем оптимальный. Отсутствует главная звезда сборной - защитник мюнхенской "Баварии" Альфонсо Дэвис, который травмирован. Также нет в составе защитника шотландского "Селтика" Алистера Джонстона и его коллеги по амплуа Моиза Бомбито из французской "Ниццы".

Впрочем, присутствуют в обойме такие известные, в частности в Европе, исполнители, как Джонатан Дэвид ("Лилль"), Кайл Ларин ("Мальорка"), Стивен Эуштакиу ("Порту"), Исмайель Коне ("Ренн") и другие.

Американский тренер Джесси Марш имеет в составе достаточно опытных исполнителей, из которых за год (возглавил сборную Канады 13 мая прошлого года) успел сколотить довольно крепкий коллектив. А учитывая еще и фактор родных стен, можно смело прогнозировать, что подопечным Сергея Реброва легко не будет.

Canadian Shield: особенности турнира

В соревновании примут участие четыре сборные, наибольший рейтинг из которых имеет команда Украины.

Состав участников турнира:

  • Украина - 25 место в рейтинге ФИФА
  • Канада - 30
  • Кот-д'Ивуар - 41
  • Новая Зеландия - 86

Всего будет проведено четыре поединка Каждая команда сыграет только с двумя соперниками.

Матчи сборной Украины (по киевскому времени)

  • 7 июня, 22:30, Канада - Украина
  • 10 июня, 00:00, Новая Зеландия - Украина

Турнирная система предусматривает начисление 3-х очков за победу в основное время и 2-х - в серии послематчевых пенальти. Соответственно, за поражение по пенальти команда получит 1 балл, а в основное время - 0.

В каждом матче будет определен победитель: в случае ничьей в основное время, сразу будут пробиваться пенальти. Чемпионом станет команда, которая наберет больше всего очков по итогам всех матчей.

Сборная Украины в своей истории однажды уже встречалась с Канадой. Поединок, состоявшийся 8 октября 2010 года в Киеве принес ничью - 2:2.

А вот с Новой Зеландией "сине-желтые" сыграют впервые. Также это будет дебютное противостояние украинцев с представителем Конфедерации футбола Океании.

 

Ранее состав сборной Украины на турнир в Канаде назвал Сергей Ребров.

А Суркис назвал приоритеты усиления "Динамо" перед стартом в Лиге чемпионов.

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