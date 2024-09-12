Зірки "Динамо" зросли в ціні, але лідер "Шахтаря" на коні: найдорожчі футболісти УПЛ зараз

Футбольний статистичний портал Transfermarkt оновив дані щодо футболістів, які грають в УПЛ. Найбільший прогрес за останні півроку показали футболісти "Динамо".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Transfermarkt .

Півзахисник Микола Шапаренко подорожчав на 1 млн євро і тепер оцінюється на 10 млн – це найкращий результат серед тих, хто додав у ціні.

Далі йдуть його одноклубники. Володимир Бражко (+2 млн – до 7 млн євро) та Владислав Кабаєв (+1,2 до 3 млн євро), а також захисник Тарас Михавко (+0,7 до 1,5 млн євро) і форвард Едуардо Герреро (+0,7 до 2,5 млн євро).

Серед гравців "Шахтаря" збільшилася ринкова вартість у голкіпера Кіріла Фесюна (+0,6 до 2,5 млн євро). Також подорожчали вінгери Олександр Назаренко з "Полісся" (+0,5 до 1,2 млн євро) та Ілля Квасниця з "Руха" (+0,5 до 3 млн євро).

Втім, незважаючи на масовий "динамівський" прогрес, у загальному заліку лідирують гравці "Шахтаря". "Гірники" розташувалися на чотирьох верхніх сходинках списку, та мають дев'ятьох представників у топ-13 найбільш вартісних гравців УПЛ.

Топ-13 найдорожчих гравців УПЛ за версією Transfermarkt

1. Георгій Судаков ("Шахтар") – 35 млн євро (+0)

2. Микола Матвієнко ("Шахтар") – 18 млн (0)

3-4. Кевін ("Шахтар") – 12 млн (0)

3-4. Марлон Гомес ("Шахтар") – 12 млн (0)

5-6. Владислав Ванат ("Динамо") – 10 млн (0)

5-6. Микола Шапаренко ("Динамо") – 10 млн (+ 1 млн)

7. Артем Бондаренко ("Шахтар") – 9 млн (0)

8-13. Дмитро Різник ("Шахтар") – 7 млн (0)

8-13. Георгій Бущан ("Динамо") – 7 млн (0)

8-13. Дмитро Криськів ("Шахтар") – 7 млн (0)

8-13. Данило Сікан ("Шахтар") – 7 млн (0)

8-13. Олександр Зубков ("Шахтар") – 7 млн (0)

8-13. Володимир Бражко ("Динамо") – 7 млн (+2)

Що таке Transfermarkt

Transfermarkt – це німецький футбольний статистичний портал, який містить інформацію про розклад та результати матчів, а також трансферні новини та вартість гравців.

Незважаючи на те, що дані про вартість гравців носить оціночний характер, дослідники з німецького Центру економічної ефективності виявили їх здебільшого точними.